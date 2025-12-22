Чекунков спрогнозировал рост грузопотока по Северному морскому пути
Чекунков: ежегодный грузопоток по СМП достигнет 100 млн тонн к началу 2030 г
© РИА Новости . Кристан Хэтчисон | Перейти в медиабанкЛедокол прокладывает путь во льдах по Северному морскому пути
Ледокол прокладывает путь во льдах по Северному морскому пути. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – ПРАЙМ. Грузопоток по Северному морскому пути к началу 2030-х годов достигнет 100 миллионов тонн в год, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Надо помнить, что в 2012 году грузопоток по СМП был 1 миллион тонн. В 2024 году - 38 миллионов тонн, это мы достигли первой вершины. Это высокая вершина, которая пока минимальным образом включает в себя транзит, но включает - примерно 3 миллиона из этих 38, то есть уже 8%, уже что-то. Это транзитные грузы, это грузы, которые (возят) в том числе китайские перевозчики, которые каждый год удваивают количество судозаходов. В прошлом году было 14, в этом почти 28-29 судорейсов", - сказал Чекунков в интервью на "России 24".
По его словам, когда запущенные проекты выйдут на запланированную мощность, грузопоток достигнет 100 миллионов тонн, которые, как ожидаются, будут достигнуты в 2030-2031, максимум в 2032 году.
"У нас диапазон сейчас в зависимости от сценария 70-109 миллионов тонн к 2030 году. Это диапазон. Но мы точно достигнем 100 миллионов где-то в начале 2030-х", - отметил министр.
Он уточнил, что к 2035-2037 году ожидается рост до 200 миллионов тонн.
"Тогда совершенно другие схемы рождаются, и тогда нужно будет экспериментировать и реализовать такие подходы как караванная проводка, когда за одним ледоколом идет несколько судов. Тогда нужно будет, я думаю, принимать решение по строительству новых ледоколов. И ледоколы будут не прикреплены к проекту, а ледоколы будут покрывать определенный участок СМП и работать сегментами", - рассказал Чекунков.