https://1prime.ru/20251222/shvetsiya-865810693.html
Шведский Saab поставит ВС Швеции радарные системы на 120 миллионов долларов
Шведский Saab поставит ВС Швеции радарные системы на 120 миллионов долларов - 22.12.2025, ПРАЙМ
Шведский Saab поставит ВС Швеции радарные системы на 120 миллионов долларов
Шведский оборонный производитель Saab в понедельник сообщил, что поставит вооруженным силам королевства контрбатарейные радарные системы Arthur почти на 120... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T18:44+0300
2025-12-22T18:44+0300
2025-12-22T18:44+0300
экономика
швеция
рф
европа
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75751/66/757516650_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_9b2953976f21bbf8674b7f5574cf7e56.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Шведский оборонный производитель Saab в понедельник сообщил, что поставит вооруженным силам королевства контрбатарейные радарные системы Arthur почти на 120 миллионов долларов. "Saab… получил заказ от управления по материально-техническому снабжению вооруженных сил Швеции на поставку нескольких радарных систем обнаружения артиллерии Arthur", - говорится в сообщении на сайте компании. Как уточнил производитель, стоимость заказа составляет около 120 миллионов долларов. Поставки начнутся в 2027 году, заключила компания. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20251220/shvetsiya-865754055.html
швеция
рф
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75751/66/757516650_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e462507d5c6fdbae11a35ac6b25c3a9f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, рф, европа, нато, мид
Экономика, ШВЕЦИЯ, РФ, ЕВРОПА, НАТО, МИД
Шведский Saab поставит ВС Швеции радарные системы на 120 миллионов долларов
Шведская оборонная компания Saab поставит ВС Швеции радарные системы на $120 млн