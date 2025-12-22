Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шведский Saab поставит ВС Швеции радарные системы на 120 миллионов долларов - 22.12.2025
Шведский Saab поставит ВС Швеции радарные системы на 120 миллионов долларов
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Шведский оборонный производитель Saab в понедельник сообщил, что поставит вооруженным силам королевства контрбатарейные радарные системы Arthur почти на 120 миллионов долларов. "Saab… получил заказ от управления по материально-техническому снабжению вооруженных сил Швеции на поставку нескольких радарных систем обнаружения артиллерии Arthur", - говорится в сообщении на сайте компании. Как уточнил производитель, стоимость заказа составляет около 120 миллионов долларов. Поставки начнутся в 2027 году, заключила компания. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
18:44 22.12.2025
 
Шведский Saab поставит ВС Швеции радарные системы на 120 миллионов долларов

Шведская оборонная компания Saab поставит ВС Швеции радарные системы на $120 млн

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Шведский оборонный производитель Saab в понедельник сообщил, что поставит вооруженным силам королевства контрбатарейные радарные системы Arthur почти на 120 миллионов долларов.
"Saab… получил заказ от управления по материально-техническому снабжению вооруженных сил Швеции на поставку нескольких радарных систем обнаружения артиллерии Arthur", - говорится в сообщении на сайте компании.
Как уточнил производитель, стоимость заказа составляет около 120 миллионов долларов.
Поставки начнутся в 2027 году, заключила компания.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаг Швеции
Швеция выделит Украине 215 миллионов долларов, сообщил МИД страны
20 декабря, 18:40
 
Экономика
 
 
