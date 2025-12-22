https://1prime.ru/20251222/sled-865724457.html

Тотальная чистка: как удалить цифровой след в интернете

Тотальная чистка: как удалить цифровой след в интернете

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Полностью удалить свой цифровой след невозможно, однако его можно сделать практически невидимым и безопасным, рассказал агентству “Прайм” эксперт по искусственному интеллекту и цифровому развитию Андрей Вишняков.“Начните с жесткого селф-экшена. Данные, однажды попавшие в сеть, живут в кэшах, архивах и чужих базах. Начните с их ручного поиска: введите в Google и Яндекс свое имя, фамилию, основные email и номер телефона, проверьте вкладки "Картинки" и "Новости"”, - советует он.Для глубокого поиска используйте специализированные сервисы: проверить, не "засветился" ли ваш никнейм или имя на десятках популярных платформ (соцсети, форумы, блоги), что поможет найти старые, забытые аккаунты.Поиск по фото: загрузите свое публичное фото в Google Images или Яндекс.Картинки, чтобы найти места, где оно используется без вашего ведома.Когда информация собрана, начинайте зачистку. Специализированные каталоги — ваши главные помощники по удалению старых аккаунтов. Там собраны прямые ссылки на инструкции по удалению профилей для сотен сервисов с указанием сложности процесса.Для очистки почты в Gmail используйте поисковые операторы, чтобы найти и удалить тонны старых писем с регистрациями. В соцсетях можно использовать приложения, которые умеют автоматически удалять старые посты в социальных сетях.Если данные опубликованы на чужом сайте, найдите контакты владельца и напишите вежливый запрос на удаление. Для удаления ссылок из поисковой выдачи используйте официальную процедуру — "право на забвение". Также можно обратиться в интернет-архивы, чтобы удалить сохраненные там копии страниц.“Самое важное — изменить цифровые привычки, чтобы не оставлять много данных в будущем. Обезопасьте свои аккаунты, используя менеджер паролей для создания и хранения уникальных сложных паролей. Обязательно подключайте двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Раз в полгода проверяйте и отзывайте доступы у неиспользуемых сторонних приложений в настройках Google, соцсетей и Apple ID”, - советует Андрей Вишняков.Он советует по возможности сохранять конфиденциальность, работать в режиме “Инкогнито” и установить расширения для блокировки сбора данных о вас, регулярно чистить кэш и куки.Заведите отдельный email и виртуальный номер для регистраций на коммерческих и сомнительных сайтах. При заполнении форм указывайте минимум информации, особенно если поля не обязательны. Перед продажей или утилизацией любого устройства (смартфон, ноутбук, жесткий диск) используйте программы для безопасного стирания данных, а не простое форматирование.“Ваша цифровая безопасность на 90% зависит не от программ, а от ваших привычек. Это и есть цифровая гигиена: не разовая уборка, а образ жизни в Сети”, - заключил эксперт.

