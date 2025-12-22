https://1prime.ru/20251222/sng-865800864.html
Путин рассказал о товарообороте России и стран СНГ
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Товарооборот РФ со странами СНГ составил почти 90 миллиардов долларов за 10 месяцев 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин. "В уходящем году многоплановое взаимодействие наших стран развивалось в целом успешно. Об этом свидетельствует солидный объем товарооборота России с участниками содружества, который за 10 месяцев текущего года составил почти 90 миллиардов долларов", - сказал Путин на неформальном саммите СНГ.
