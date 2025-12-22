Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о сотрудничестве стран СНГ в валютно-финансовой сфере
2025-12-22T13:36+0300
2025-12-22T13:36+0300
экономика
россия
финансы
владимир путин
снг
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Сотрудничество государств СНГ в валютно-финансовой сфере расширяется, заявил президент России Владимир Путин. "Расширяется сотрудничество государств СНГ в валютно-финансовой сфере", - сказал Путин на неформальном саммите СНГ.
россия, финансы, владимир путин, снг
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, СНГ
13:36 22.12.2025
 
Путин рассказал о сотрудничестве стран СНГ в валютно-финансовой сфере

Путин рассказал о расширении сотрудничества стран СНГ в валютно-финансовой сфере

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Сотрудничество государств СНГ в валютно-финансовой сфере расширяется, заявил президент России Владимир Путин.
"Расширяется сотрудничество государств СНГ в валютно-финансовой сфере", - сказал Путин на неформальном саммите СНГ.
 
