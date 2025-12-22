https://1prime.ru/20251222/sng-865801351.html
Путин рассказал о сотрудничестве стран СНГ в валютно-финансовой сфере
2025-12-22T13:36+0300
экономика
россия
финансы
владимир путин
снг
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Сотрудничество государств СНГ в валютно-финансовой сфере расширяется, заявил президент России Владимир Путин. "Расширяется сотрудничество государств СНГ в валютно-финансовой сфере", - сказал Путин на неформальном саммите СНГ.
