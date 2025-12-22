https://1prime.ru/20251222/sng-865801710.html
Путин рассказал об использовании нацвалют в расчетах между странами СНГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - ПРАЙМ. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами СНГ превышает 96%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами содружества уже превышает 96%", - сказал Путин в ходе неформального саммита СНГ.
