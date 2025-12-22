США получили ордер на изъятие перехваченного танкера Bella 1, пишут СМИ

https://1prime.ru/20251222/ssha-865786718.html

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Американские власти получили ордер на изъятие перехваченного Береговой охраной США танкера Bella 1 в Карибском море, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. Ранее агентство Блумберг передавало, что США перехватили танкер Bella 1, шедший в Венесуэлу для загрузки нефти. По информации агентства, танкер находится под санкциями США и ходил под панамским флагом. Позже РИА Новости выяснило, что танкер сменил флаг с панамского на гайанский. "Американские власти получили ордер на изъятие от федерального судьи-магистрата, что позволило им получить контроль над судном", - пишет издание. По данным газеты, власти США запросили этот ордер из-за того, что танкер ранее использовался для торговли иранской нефтью, а не из-за его связей с Венесуэлой. Танкер был внесен в американский санкционный список в 2024 году в рамках мер по противодействию финансированию правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.

