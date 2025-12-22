https://1prime.ru/20251222/ssha-865788421.html

"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому скверные новости о переговорах

Чтобы восстановить связи с Россией, президент США Дональд Трамп будет договариваться об украинском урегулировании с президентом Владимиром Путиным без учета... | 22.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Чтобы восстановить связи с Россией, президент США Дональд Трамп будет договариваться об украинском урегулировании с президентом Владимиром Путиным без учета мнений Владимира Зеленского и лидеров Европы, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала."США приходится проходить через фарс — слушать европейцев, чтобы затем, игнорируя их мнения, договориться с Россией и убрать на второй план и европейцев, и самого Зеленского. Думаю, именно это и произойдет", — заметил эксперт.По его мнению, Вашингтон всерьез заинтересован в возобновлении нормальных отношений с Москвой. Именно этим, как считает Макговерн, обусловлена смена приоритетов, отраженная в новой стратегии национальной безопасности США.Белый дом 5 декабря опубликовал обновленную стратегию национальной безопасности, где указано, что мирное разрешение конфликта на Украине — основной интерес США, а американская политика в Европе в первую очередь направлена на возобновление стратегической стабильности в отношениях с Россией.Кроме того, в документе сообщается о наличии разногласий между Соединенными Штатами и европейскими странами, которые питают иллюзорные надежды по поводу урегулирования на Украине. Указывается, что ЕС делает ставку на продолжение боевых действий, пренебрегая главными принципами демократии, чтобы подавлять несогласных. Вашингтон намерен этому противодействовать.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что новая американская стратегия подчеркивает необходимость диалога, что приветствуется Россией. Также он добавил, что после разрешения текущих проблем Россия и США могут иметь перспективу восстановления отношений и выхода из сложившегося кризисного положения.

