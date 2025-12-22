https://1prime.ru/20251222/sud-865789219.html
Суд отказал экс-премьеру Малайзии в замене срока домашним арестом
БАНГКОК, 22 дек - ПРАЙМ. Суд отказал бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку, отбывающему шестилетний тюремный срок по серии дел о злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств из национального инвестиционного фонда 1MDB, в замене остатка тюремного срока домашним арестом, сообщает в понедельник малайзийское государственное новостное агентство Bernama.
Экс-премьер начал отбывать 12-летний срок в 2022 году. В ходе пересмотра дела в 2024 он был уменьшен с 12 до шести лет, также был снижен размер назначенного ему денежного штрафа. Тогда же защита экс-премьера сообщила суду и Совету по помилованию о якобы принятом тогдашним королем Малайзии решении заменить Наджибу Разаку остаток срока домашним арестом. При этом защита не имела на руках письменного распоряжения.
"Судья высокого суда Куала-Лумпура Элис Локе отказала экс-премьеру Наджибу Разаку в замене содержания в пенитенциарном учреждении домашним арестом на основании того, что при пересмотре дела экс-премьера в 2023-2024 годах дополнительное распоряжение короля Малайзии о домашнем аресте для Наджиба Разака не стояло на повестке, не обсуждалось, и по нему не принималось решения на 61-м заседании Совета по помилованию 29 января 2024 года", - говорится в сообщении агентства.
В пятницу суд Куала-Лумпура объявит приговор в отношении Разака как одного из обвиняемых по последнему из серии дел о хищениях из национального инвестиционного фонда 1MDB. Приговором завершится судебный процесс, который длится более семи лет. В деле содержатся обвинения в четырех эпизодах злоупотребления властью и 21 эпизоде отмывания денег общей суммой более 2,2 миллиарда малайзийских ринггит (539 миллионов долларов).
Дело о миллиардных хищениях из национального инвестиционного фонда 1MDB стало крупнейшим в истории Малайзии коррупционным скандалом, в результате которого политическое объединение Barisan Nasional ("Национальный фронт"), правительство которого тогда возглавлял Разак, на выборах 2018 года впервые потеряло власть в стране с момента провозглашения независимости Малайзии в 1957 году. Следствие, которое велось совместно правоохранительными органами нескольких стран в силу международного характера деятельности фонда, установило, что из 1MDB за несколько лет его существования было похищено более 4 миллиардов долларов.
