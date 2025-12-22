https://1prime.ru/20251222/sud-865810414.html
Верховный суд поддержал взыскание 374 миллионов рублей с экс-топов Росмеда
Верховный суд поддержал взыскание 374 миллионов рублей с экс-топов Росмеда
МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, которые по заявлению Агентства по страхованию вкладов взыскали с лиц, ранее контролировавших АО "АСК "Росмед", убытки в размере 374 миллионов рублей, сообщило АСВ. "Верховный Суд Российской Федерации… встал на сторону государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", отказав в рассмотрении жалоб лиц, контролировавших АО "АСК "Росмед"… Ранее с них были взысканы убытки в размере 374 млн рублей", - говорится в сообщении госкорпорации. В нем отмечается, что среди ответчиков были бывшие бенефициары и топ-менеджеры страховой компании Александр Кузнецов, Александр Лопатко, Илья Рейслер, Роман Гуков, Вячеслав Бреднев, Елена Кузнецова, а также ООО "ИнжПроф" — совладелец страховщика. Как поясняет АСВ, "основаниями для привлечения к ответственности указанных лиц послужили безосновательное перечисление денежных средств в иностранной валюте в пользу брокеров-нерезидентов, отчуждение объектов недвижимости без оплаты, а также иные сделки по выводу ликвидных активов из страховой организации". Банк России отозвал у компании лицензии на осуществление страхования в 2017 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, напоминает АСВ.
рф
Верховный суд РФ поддержал взыскание 374 млн руб убытков с экс-топов страховщика "Росмед"
