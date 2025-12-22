https://1prime.ru/20251222/sud-865810414.html

Верховный суд поддержал взыскание 374 миллионов рублей с экс-топов Росмеда

Верховный суд поддержал взыскание 374 миллионов рублей с экс-топов Росмеда - 22.12.2025, ПРАЙМ

Верховный суд поддержал взыскание 374 миллионов рублей с экс-топов Росмеда

Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, которые по заявлению Агентства по страхованию вкладов взыскали с лиц, ранее... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T18:44+0300

2025-12-22T18:44+0300

2025-12-22T18:44+0300

экономика

финансы

бизнес

россия

рф

агентство по страхованию вкладов

верховный суд

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859948152_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31900793f264159b03a65512f3b19d24.jpg

МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, которые по заявлению Агентства по страхованию вкладов взыскали с лиц, ранее контролировавших АО "АСК "Росмед", убытки в размере 374 миллионов рублей, сообщило АСВ. "Верховный Суд Российской Федерации… встал на сторону государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", отказав в рассмотрении жалоб лиц, контролировавших АО "АСК "Росмед"… Ранее с них были взысканы убытки в размере 374 млн рублей", - говорится в сообщении госкорпорации. В нем отмечается, что среди ответчиков были бывшие бенефициары и топ-менеджеры страховой компании Александр Кузнецов, Александр Лопатко, Илья Рейслер, Роман Гуков, Вячеслав Бреднев, Елена Кузнецова, а также ООО "ИнжПроф" — совладелец страховщика. Как поясняет АСВ, "основаниями для привлечения к ответственности указанных лиц послужили безосновательное перечисление денежных средств в иностранной валюте в пользу брокеров-нерезидентов, отчуждение объектов недвижимости без оплаты, а также иные сделки по выводу ликвидных активов из страховой организации". Банк России отозвал у компании лицензии на осуществление страхования в 2017 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, напоминает АСВ.

https://1prime.ru/20251222/yugra-865799249.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия, рф, агентство по страхованию вкладов, верховный суд, банк россия