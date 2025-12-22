https://1prime.ru/20251222/sudno-865793051.html
Российскому судну "Адлер" разрешили покинуть шведские территориальные воды
Российскому судну "Адлер" разрешили покинуть шведские территориальные воды - 22.12.2025, ПРАЙМ
Российскому судну "Адлер" разрешили покинуть шведские территориальные воды
Прокуратура Швеции решила не начинать расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T10:20+0300
2025-12-22T10:20+0300
2025-12-22T10:32+0300
бизнес
мировая экономика
швеция
стокгольм
сша
ес
в мире
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Прокуратура Швеции решила не начинать расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у шведских берегов, судну разрешено двигаться дальше, сообщает в понедельник телеканал SVT. Как ранее сообщал SVT, шведские правоохранители 21 декабря поднялись на борт российского контейнеровоза "Адлер", вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за проблем с двигателем. Посольство России в Стокгольме заявило, что следит за ситуацией с судном, находится в контакте с капитаном и шведскими властями. "Прокуратура приняла решение не начинать предварительное расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у берегов Хёганеса в ночь на воскресенье", - говорится в сообщении. По данным телеканала, досмотр проводился из-за захода судна, компания-владелец которого якобы входит в санкционные списки США и ЕС, в шведские территориальные воды. Представитель шведской таможни Мартин Хёглунд, слова которого приводит телеканал, заявил, что судно может покинуть шведские территориальные воды. SVT со ссылкой на данные сайта Marine Traffic также сообщил, что судно "Адлер" уже начало движение на северо-запад вечером 21 декабря.
швеция
стокгольм
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, швеция, стокгольм, сша, ес, в мире, россия
Бизнес, Мировая экономика, ШВЕЦИЯ, СТОКГОЛЬМ, США, ЕС, В мире, РОССИЯ
Российскому судну "Адлер" разрешили покинуть шведские территориальные воды
Вставшему на якорь у берегов Швеции российскому судну "Адлер" разрешили двигаться дальше