Российскому судну "Адлер" разрешили покинуть шведские территориальные воды
2025-12-22T10:20+0300
2025-12-22T10:32+0300
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Прокуратура Швеции решила не начинать расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у шведских берегов, судну разрешено двигаться дальше, сообщает в понедельник телеканал SVT. Как ранее сообщал SVT, шведские правоохранители 21 декабря поднялись на борт российского контейнеровоза "Адлер", вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за проблем с двигателем. Посольство России в Стокгольме заявило, что следит за ситуацией с судном, находится в контакте с капитаном и шведскими властями. "Прокуратура приняла решение не начинать предварительное расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у берегов Хёганеса в ночь на воскресенье", - говорится в сообщении. По данным телеканала, досмотр проводился из-за захода судна, компания-владелец которого якобы входит в санкционные списки США и ЕС, в шведские территориальные воды. Представитель шведской таможни Мартин Хёглунд, слова которого приводит телеканал, заявил, что судно может покинуть шведские территориальные воды. SVT со ссылкой на данные сайта Marine Traffic также сообщил, что судно "Адлер" уже начало движение на северо-запад вечером 21 декабря.
10:20 22.12.2025 (обновлено: 10:32 22.12.2025)
 
Российскому судну "Адлер" разрешили покинуть шведские территориальные воды

Вставшему на якорь у берегов Швеции российскому судну "Адлер" разрешили двигаться дальше

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Прокуратура Швеции решила не начинать расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у шведских берегов, судну разрешено двигаться дальше, сообщает в понедельник телеканал SVT.
Как ранее сообщал SVT, шведские правоохранители 21 декабря поднялись на борт российского контейнеровоза "Адлер", вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за проблем с двигателем. Посольство России в Стокгольме заявило, что следит за ситуацией с судном, находится в контакте с капитаном и шведскими властями.
"Прокуратура приняла решение не начинать предварительное расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у берегов Хёганеса в ночь на воскресенье", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, досмотр проводился из-за захода судна, компания-владелец которого якобы входит в санкционные списки США и ЕС, в шведские территориальные воды.
Представитель шведской таможни Мартин Хёглунд, слова которого приводит телеканал, заявил, что судно может покинуть шведские территориальные воды.
SVT со ссылкой на данные сайта Marine Traffic также сообщил, что судно "Адлер" уже начало движение на северо-запад вечером 21 декабря.
 
