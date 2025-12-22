https://1prime.ru/20251222/torgovlya-865805458.html
Алиханов назвал лидирующие позиции в торговле между Россией и Белоруссией
МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Минеральные продукты, машины и оборудование, продовольствие, металлы и химическая продукция являются лидирующими позициями в торговле между Россией и Белоруссией, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В структуре торговли традиционно лидируют минеральные продукты, машины и оборудование, продовольствие, металлы и химическая продукция", – сказал Алиханов, чьи слова приводятся в сообщении ведомства по итогам заседания Совместной коллегии Минпромторга РФ и министерства промышленности Белоруссии. Алиханов и министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов в Москве провели заседание совместной коллегии, где обсудили вопросы развития промышленного и торгово-экономического сотрудничества двух стран. Стороны подчеркнули стратегический характер двусторонних отношений, отметив динамику взаимной торговли, добавили в Минпромторге РФ. "Особое внимание уделяется выстраиванию единой промышленной политики Союзного государства. Продолжается реализация Декрета №3, обеспечивающего взаимный доступ предприятий к национальным программам поддержки: на сегодняшний день доступ открыт к 11 программам", - отметили в Минпромторге РФ.
