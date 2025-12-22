Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов назвал лидирующие позиции в торговле между Россией и Белоруссией - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/torgovlya-865805458.html
Алиханов назвал лидирующие позиции в торговле между Россией и Белоруссией
Алиханов назвал лидирующие позиции в торговле между Россией и Белоруссией - 22.12.2025, ПРАЙМ
Алиханов назвал лидирующие позиции в торговле между Россией и Белоруссией
Минеральные продукты, машины и оборудование, продовольствие, металлы и химическая продукция являются лидирующими позициями в торговле между Россией и... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T15:00+0300
2025-12-22T15:00+0300
экономика
россия
рф
белоруссия
москва
антон алиханов
минпромторг
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848206886_0:158:2902:1790_1920x0_80_0_0_a79fbc14c1a18bffbb3ea43a51803467.jpg
МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Минеральные продукты, машины и оборудование, продовольствие, металлы и химическая продукция являются лидирующими позициями в торговле между Россией и Белоруссией, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В структуре торговли традиционно лидируют минеральные продукты, машины и оборудование, продовольствие, металлы и химическая продукция", – сказал Алиханов, чьи слова приводятся в сообщении ведомства по итогам заседания Совместной коллегии Минпромторга РФ и министерства промышленности Белоруссии. Алиханов и министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов в Москве провели заседание совместной коллегии, где обсудили вопросы развития промышленного и торгово-экономического сотрудничества двух стран. Стороны подчеркнули стратегический характер двусторонних отношений, отметив динамику взаимной торговли, добавили в Минпромторге РФ. "Особое внимание уделяется выстраиванию единой промышленной политики Союзного государства. Продолжается реализация Декрета №3, обеспечивающего взаимный доступ предприятий к национальным программам поддержки: на сегодняшний день доступ открыт к 11 программам", - отметили в Минпромторге РФ.
рф
белоруссия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848206886_153:0:2749:1947_1920x0_80_0_0_d3b6e947646c99700ce63006364928c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, белоруссия, москва, антон алиханов, минпромторг, торговля
Экономика, РОССИЯ, РФ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Антон Алиханов, Минпромторг, торговля
15:00 22.12.2025
 
Алиханов назвал лидирующие позиции в торговле между Россией и Белоруссией

Алиханов: в структуре торговле РФ и Белоруссии лидируют минеральные продукты и машины

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Минеральные продукты, машины и оборудование, продовольствие, металлы и химическая продукция являются лидирующими позициями в торговле между Россией и Белоруссией, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"В структуре торговли традиционно лидируют минеральные продукты, машины и оборудование, продовольствие, металлы и химическая продукция", – сказал Алиханов, чьи слова приводятся в сообщении ведомства по итогам заседания Совместной коллегии Минпромторга РФ и министерства промышленности Белоруссии.
Алиханов и министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов в Москве провели заседание совместной коллегии, где обсудили вопросы развития промышленного и торгово-экономического сотрудничества двух стран. Стороны подчеркнули стратегический характер двусторонних отношений, отметив динамику взаимной торговли, добавили в Минпромторге РФ.
"Особое внимание уделяется выстраиванию единой промышленной политики Союзного государства. Продолжается реализация Декрета №3, обеспечивающего взаимный доступ предприятий к национальным программам поддержки: на сегодняшний день доступ открыт к 11 программам", - отметили в Минпромторге РФ.
 
ЭкономикаРОССИЯРФБЕЛОРУССИЯМОСКВААнтон АлихановМинпромторгторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала