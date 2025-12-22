Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос почти вдвое за пять лет - 22.12.2025
Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос почти вдвое за пять лет
Товарооборот России и Белоруссии за последние пять лет вырос почти вдвое и превысил 50 миллиардов долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии за последние пять лет вырос почти вдвое и превысил 50 миллиардов долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "За последние пять лет наш товарооборот вырос почти вдвое, превысив 50 миллиардов долларов", - сказал министр, чьи слова приводятся в сообщении ведомства. Алиханов и министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов в Москве провели заседание совместной коллегии, где обсудили вопросы развития промышленного и торгово-экономического сотрудничества двух стран. Стороны подчеркнули стратегический характер двусторонних отношений, отметив динамику взаимной торговли, добавили в Минпромторге РФ.
15:28 22.12.2025
 
Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос почти вдвое за пять лет

Алиханов: товарооборот РФ и Белоруссии за пять лет превысил 50 млрд долларов

© РИА Новости . Андрей Александров
Государственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - 22.12.2025
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Александров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии за последние пять лет вырос почти вдвое и превысил 50 миллиардов долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"За последние пять лет наш товарооборот вырос почти вдвое, превысив 50 миллиардов долларов", - сказал министр, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.
Алиханов и министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов в Москве провели заседание совместной коллегии, где обсудили вопросы развития промышленного и торгово-экономического сотрудничества двух стран. Стороны подчеркнули стратегический характер двусторонних отношений, отметив динамику взаимной торговли, добавили в Минпромторге РФ.
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Алиханов назвал лидирующие позиции в торговле между Россией и Белоруссией
Заголовок открываемого материала