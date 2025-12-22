https://1prime.ru/20251222/torgovlya-865806413.html

Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос почти вдвое за пять лет

МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии за последние пять лет вырос почти вдвое и превысил 50 миллиардов долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "За последние пять лет наш товарооборот вырос почти вдвое, превысив 50 миллиардов долларов", - сказал министр, чьи слова приводятся в сообщении ведомства. Алиханов и министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов в Москве провели заседание совместной коллегии, где обсудили вопросы развития промышленного и торгово-экономического сотрудничества двух стран. Стороны подчеркнули стратегический характер двусторонних отношений, отметив динамику взаимной торговли, добавили в Минпромторге РФ.

