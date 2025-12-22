Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент ТПП высказался о восстановлении отношений России с Западом
Президент ТПП высказался о восстановлении отношений России с Западом
2025-12-22T13:53+0300
2025-12-22T13:53+0300
экономика
россия
мировая экономика
запад
рф
сергей катырин
тпп рф
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Деловые отношения России с Западом восстановятся, поскольку экономика возьмет свое, но на новом уровне, так как Россия за последние два года уже совершила огромный рывок в деле технологической и финансовой независимости, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Мы исходим из реалий, а они таковы, что широкого снятия санкций в ближайшие годы ждать не приходится. Поэтому и бизнесу, и государству нужно исходить из того, что работа в условиях ограничений – это новая норма на предстоящий период", - сказал он. "Мы уже адаптировались к этой норме в значительной степени и продолжим жить и развиваться, опираясь прежде всего на внутренние ресурсы и партнерство с дружественными государствами", - добавил собеседник агентства. По его словам, "торгово-экономические отношения с Западом рано или поздно все равно выйдут на какой-то новый уровень – экономика возьмет свое, и сотрудничество восстановится, хотя бы частично". "Но к тому моменту российский бизнес должен быть уже значительно сильнее, менее зависимым от этих рынков и технологий. Собственно, так и происходит: за последние два года мы совершили огромный рывок в направлении независимости – и технологической, и финансовой", - заключил Катырин.
россия, мировая экономика, запад, рф, сергей катырин, тпп рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, Сергей Катырин, ТПП РФ
13:53 22.12.2025
 
Президент ТПП высказался о восстановлении отношений России с Западом

Глава ТПП Катырин: деловые отношения России с Западом восстановятся, но на новом уровне

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Деловые отношения России с Западом восстановятся, поскольку экономика возьмет свое, но на новом уровне, так как Россия за последние два года уже совершила огромный рывок в деле технологической и финансовой независимости, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Мы исходим из реалий, а они таковы, что широкого снятия санкций в ближайшие годы ждать не приходится. Поэтому и бизнесу, и государству нужно исходить из того, что работа в условиях ограничений – это новая норма на предстоящий период", - сказал он.
"Мы уже адаптировались к этой норме в значительной степени и продолжим жить и развиваться, опираясь прежде всего на внутренние ресурсы и партнерство с дружественными государствами", - добавил собеседник агентства.
По его словам, "торгово-экономические отношения с Западом рано или поздно все равно выйдут на какой-то новый уровень – экономика возьмет свое, и сотрудничество восстановится, хотя бы частично".
"Но к тому моменту российский бизнес должен быть уже значительно сильнее, менее зависимым от этих рынков и технологий. Собственно, так и происходит: за последние два года мы совершили огромный рывок в направлении независимости – и технологической, и финансовой", - заключил Катырин.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
"Поставили на колени": на Западе рассказали о влиянии санкций против России
16 декабря, 07:20
 
Экономика РОССИЯ Мировая экономика ЗАПАД РФ Сергей Катырин ТПП РФ
 
 
