Президент ТПП высказался о восстановлении отношений России с Западом

2025-12-22T13:53+0300

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Деловые отношения России с Западом восстановятся, поскольку экономика возьмет свое, но на новом уровне, так как Россия за последние два года уже совершила огромный рывок в деле технологической и финансовой независимости, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Мы исходим из реалий, а они таковы, что широкого снятия санкций в ближайшие годы ждать не приходится. Поэтому и бизнесу, и государству нужно исходить из того, что работа в условиях ограничений – это новая норма на предстоящий период", - сказал он. "Мы уже адаптировались к этой норме в значительной степени и продолжим жить и развиваться, опираясь прежде всего на внутренние ресурсы и партнерство с дружественными государствами", - добавил собеседник агентства. По его словам, "торгово-экономические отношения с Западом рано или поздно все равно выйдут на какой-то новый уровень – экономика возьмет свое, и сотрудничество восстановится, хотя бы частично". "Но к тому моменту российский бизнес должен быть уже значительно сильнее, менее зависимым от этих рынков и технологий. Собственно, так и происходит: за последние два года мы совершили огромный рывок в направлении независимости – и технологической, и финансовой", - заключил Катырин.

