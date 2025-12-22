Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент ТПП назвал страны, перспективные для российского бизнеса - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/tpp-865804806.html
Президент ТПП назвал страны, перспективные для российского бизнеса
Президент ТПП назвал страны, перспективные для российского бизнеса - 22.12.2025, ПРАЙМ
Президент ТПП назвал страны, перспективные для российского бизнеса
Международное сотрудничество переживает переориентацию, перспективы для российских предпринимателей сейчас прежде всего сосредоточены в странах Глобального Юга, | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T14:43+0300
2025-12-22T14:43+0300
экономика
россия
рф
индия
турция
сергей катырин
бизнес
мировая экономика
глобальный юг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865802590_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_e7c9cb6e07e95f10fe0dea69d2d728de.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Международное сотрудничество переживает переориентацию, перспективы для российских предпринимателей сейчас прежде всего сосредоточены в странах Глобального Юга, они показывают высокий экономический рост, им нужны товары, технологии, продовольствие – и Россия способна многое предложить, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Международное сотрудничество переживает сейчас переориентацию на новые горизонты. Мы видим, что перспективы для наших предпринимателей сейчас прежде всего в странах Азии – это Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Вьетнам, Малайзия) – а также на быстрорастущих рынках Ближнего Востока и Северной Африки (ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Алжир), то, что образно в целом называется "Глобальный Юг", - сказал он. Эти регионы, по его словам, "демонстрируют высокий экономический рост, им нужны товары, технологии, продовольствие – и Россия способна многое предложить". Важным партнером Катырин назвал Турцию, это своего рода хаб между российскими товарами и мировым рынком. "Торговля с Турцией носит диверсифицированный характер: мы поставляем энергоносители, металлы, зерно, импортируем оборудование, текстиль, продукцию машиностроения. Эта страна остается ключевым узлом, и нашим экспортерам имеет смысл использовать ее как канал выхода дальше, в Средиземноморье, Северную Африку", - заметил собеседник агентства. Особо отметил глава ТПП РФ Иран. "Благодаря продвижению проекта международного транспортного коридора "Север–Юг" через Иран и Каспий у нас открывается прямой путь в Индию, и уже многие наши компании начали налаживать логистику через иранские порты. Эти усилия в ближайшие годы дадут результаты в виде увеличения поставок продовольствия, древесины, металлов в Южную Азию", - подчеркнул Катырин.
https://1prime.ru/20251222/tpp-865802839.html
рф
индия
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865802590_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_b3f54679bbe9b90f6f806c576dec87e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, индия, турция, сергей катырин, бизнес, мировая экономика, глобальный юг
Экономика, РОССИЯ, РФ, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ, Сергей Катырин, Бизнес, Мировая экономика, Глобальный Юг
14:43 22.12.2025
 
Президент ТПП назвал страны, перспективные для российского бизнеса

Катырин: перспективы для российского бизнеса сосредоточены в странах Глобального Юга

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Международное сотрудничество переживает переориентацию, перспективы для российских предпринимателей сейчас прежде всего сосредоточены в странах Глобального Юга, они показывают высокий экономический рост, им нужны товары, технологии, продовольствие – и Россия способна многое предложить, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Международное сотрудничество переживает сейчас переориентацию на новые горизонты. Мы видим, что перспективы для наших предпринимателей сейчас прежде всего в странах Азии – это Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Вьетнам, Малайзия) – а также на быстрорастущих рынках Ближнего Востока и Северной Африки (ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Алжир), то, что образно в целом называется "Глобальный Юг", - сказал он.
Эти регионы, по его словам, "демонстрируют высокий экономический рост, им нужны товары, технологии, продовольствие – и Россия способна многое предложить".
Важным партнером Катырин назвал Турцию, это своего рода хаб между российскими товарами и мировым рынком. "Торговля с Турцией носит диверсифицированный характер: мы поставляем энергоносители, металлы, зерно, импортируем оборудование, текстиль, продукцию машиностроения. Эта страна остается ключевым узлом, и нашим экспортерам имеет смысл использовать ее как канал выхода дальше, в Средиземноморье, Северную Африку", - заметил собеседник агентства.
Особо отметил глава ТПП РФ Иран. "Благодаря продвижению проекта международного транспортного коридора "Север–Юг" через Иран и Каспий у нас открывается прямой путь в Индию, и уже многие наши компании начали налаживать логистику через иранские порты. Эти усилия в ближайшие годы дадут результаты в виде увеличения поставок продовольствия, древесины, металлов в Южную Азию", - подчеркнул Катырин.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Президент ТПП высказался о восстановлении отношений России с Западом
13:53
 
ЭкономикаРОССИЯРФИНДИЯТУРЦИЯСергей КатыринБизнесМировая экономикаГлобальный Юг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала