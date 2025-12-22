https://1prime.ru/20251222/tpp-865804806.html

Президент ТПП назвал страны, перспективные для российского бизнеса

2025-12-22T14:43+0300

2025-12-22T14:43+0300

2025-12-22T14:43+0300

экономика

россия

рф

индия

турция

сергей катырин

бизнес

мировая экономика

глобальный юг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865802590_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_e7c9cb6e07e95f10fe0dea69d2d728de.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Международное сотрудничество переживает переориентацию, перспективы для российских предпринимателей сейчас прежде всего сосредоточены в странах Глобального Юга, они показывают высокий экономический рост, им нужны товары, технологии, продовольствие – и Россия способна многое предложить, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Международное сотрудничество переживает сейчас переориентацию на новые горизонты. Мы видим, что перспективы для наших предпринимателей сейчас прежде всего в странах Азии – это Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Вьетнам, Малайзия) – а также на быстрорастущих рынках Ближнего Востока и Северной Африки (ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Алжир), то, что образно в целом называется "Глобальный Юг", - сказал он. Эти регионы, по его словам, "демонстрируют высокий экономический рост, им нужны товары, технологии, продовольствие – и Россия способна многое предложить". Важным партнером Катырин назвал Турцию, это своего рода хаб между российскими товарами и мировым рынком. "Торговля с Турцией носит диверсифицированный характер: мы поставляем энергоносители, металлы, зерно, импортируем оборудование, текстиль, продукцию машиностроения. Эта страна остается ключевым узлом, и нашим экспортерам имеет смысл использовать ее как канал выхода дальше, в Средиземноморье, Северную Африку", - заметил собеседник агентства. Особо отметил глава ТПП РФ Иран. "Благодаря продвижению проекта международного транспортного коридора "Север–Юг" через Иран и Каспий у нас открывается прямой путь в Индию, и уже многие наши компании начали налаживать логистику через иранские порты. Эти усилия в ближайшие годы дадут результаты в виде увеличения поставок продовольствия, древесины, металлов в Южную Азию", - подчеркнул Катырин.

2025

россия, рф, индия, турция, сергей катырин, бизнес, мировая экономика, глобальный юг