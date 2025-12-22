https://1prime.ru/20251222/tramp-865784512.html
Трамп поставил помощь пожилым американцам выше финансовой поддержки Украины
Трамп поставил помощь пожилым американцам выше финансовой поддержки Украины
Администрация президента США Дональда Трампа ставит помощь пожилым американцам выше финансовой поддержки Украины, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. | 22.12.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 22 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа ставит помощь пожилым американцам выше финансовой поддержки Украины, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в том числе отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению, потому что считаем важным почитать отца и мать, а не отправлять все их деньги на Украину", - сказал Вэнс в ходе своего выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
