Трамп поставил помощь пожилым американцам выше финансовой поддержки Украины

Администрация президента США Дональда Трампа ставит помощь пожилым американцам выше финансовой поддержки Украины, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. | 22.12.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 22 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа ставит помощь пожилым американцам выше финансовой поддержки Украины, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в том числе отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению, потому что считаем важным почитать отца и мать, а не отправлять все их деньги на Украину", - сказал Вэнс в ходе своего выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

