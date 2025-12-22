https://1prime.ru/20251222/tramp-865815140.html
Американские производители зависят от импорта, признал советник Трампа
2025-12-22T21:08+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82340/60/823406018_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f356c7274c43189185812a18aa8d7754.jpg
ВАШИНГТОН, 22 дек - ПРАЙМ. Американские производители все еще сильно зависят от иностранного импорта, что является уязвимостью экономики и требует развития внутренних мощностей, признал старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро. "Американские производители по-прежнему в значительной степени полагаются на импортные материалы. Такая зависимость является уязвимым местом. "Сделано в Америке" слишком часто означает окончательную сборку воедино деталей иностранного производства", - указал Наварро в своей колонке, опубликованной в газете Wall Street Journal. При этом он добавил, что политика введения пошлин не идет вразрез с этой реальностью, а скорее позволяет выделить такие приоритеты, как последовательное наращивание производственных мощностей, определение сфер, требующих инвестиций, а также усиление в секторах экономики, зависимость которых от других стран ставит под угрозу национальную безопасность. "Серьезная и надежная промышленная база требует наличия внутренних мощностей не только для производства готовой продукции, но и для всех материалов, средств производства и технологий, которые определяют стоимость, надежность и масштабируемость", - добавил Наварро. Более того, он отметил, что эффективная политика введения пошлин должна быть адаптируемой: усиливаться, когда зависимость от иностранных поставщиков слишком сильна, и ослабляться, когда внутренние мощности находятся на конкурентоспособном уровне. Президент США Дональд Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Также он раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп
