Савельев раскрыл ключевые направления развития в сфере транспорта - 22.12.2025, ПРАЙМ
Савельев раскрыл ключевые направления развития в сфере транспорта
2025-12-22T18:03+0300
2025-12-22T18:03+0300
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев раскрыл ключевые направления технологического развития в транспортной сфере, в их число вошли высокоскоростные перевозки и разработка беспилотных транспортных средств. "К ключевым направлениям научно-технологического развития отнесены: развитие технологий инфраструктуры и подвижного состава для обеспечения высокоскоростных перевозок, разработка новых видов транспортной техники, технологий, высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств... использование новых источников энергии, новых материалов и технологий для транспортного строительства и эксплуатации", - сообщил Савельев на совещании правительства. План будет утвержден министерством транспорта до конца первого квартала 2026 года.
18:03 22.12.2025
 
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев раскрыл ключевые направления технологического развития в транспортной сфере, в их число вошли высокоскоростные перевозки и разработка беспилотных транспортных средств.
"К ключевым направлениям научно-технологического развития отнесены: развитие технологий инфраструктуры и подвижного состава для обеспечения высокоскоростных перевозок, разработка новых видов транспортной техники, технологий, высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств... использование новых источников энергии, новых материалов и технологий для транспортного строительства и эксплуатации", - сообщил Савельев на совещании правительства.
План будет утвержден министерством транспорта до конца первого квартала 2026 года.
