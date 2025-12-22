https://1prime.ru/20251222/transport-865809732.html

Савельев раскрыл ключевые направления развития в сфере транспорта

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев раскрыл ключевые направления технологического развития в транспортной сфере, в их число вошли высокоскоростные перевозки и разработка беспилотных транспортных средств. "К ключевым направлениям научно-технологического развития отнесены: развитие технологий инфраструктуры и подвижного состава для обеспечения высокоскоростных перевозок, разработка новых видов транспортной техники, технологий, высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств... использование новых источников энергии, новых материалов и технологий для транспортного строительства и эксплуатации", - сообщил Савельев на совещании правительства. План будет утвержден министерством транспорта до конца первого квартала 2026 года.

