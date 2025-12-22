https://1prime.ru/20251222/transport-865813840.html

В России определили перспективные транспортные технологии

В России определили перспективные транспортные технологии - 22.12.2025, ПРАЙМ

В России определили перспективные транспортные технологии

Основные перспективные транспортные технологии включают в себя технологии магнитной левитации, вакуумно-трубопроводного транспорта, создание гражданских... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T20:25+0300

2025-12-22T20:25+0300

2025-12-22T20:25+0300

технологии

россия

рф

виталий савельев

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045142_0:125:3194:1922_1920x0_80_0_0_52c4b96f825cf94a48f17f220561143b.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Основные перспективные транспортные технологии включают в себя технологии магнитной левитации, вакуумно-трубопроводного транспорта, создание гражданских сверхзвуковых самолетов и воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой, а также экранопланов и конвертопланов, следует из Концепции научно-технологического развития транспортного комплекса Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной правительством РФ. "Основными перспективными транспортными технологиями являются... технологии магнитной левитации, технологии вакуумно-трубопроводного транспорта, технологии создания и эксплуатации сверхзвуковых воздушных судов гражданского назначения, экранопланов и конвертопланов, воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой", - говорится в документе. Также в концепции закреплены ключевые результаты ее реализации. Одним из важных результатов является развитие существующих и создание не менее 9 центров научно-технологических компетенций, а также не менее 50 лабораторий, которые будут заниматься приоритетными направлениями научно-технологического развития транспортного комплекса. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в сентябре отмечал, что технологии магнитной левитации, маглев, которые уже используются в мире, и технологии в вакууме движения поезда, так называемый Hyperloop, должны развиваться в России. Российский национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" в апреле сообщил о проведении испытаний технологий для сверхзвукового гражданского самолета. В ноябре аэродинамические модели сверхзвукового авиалайнера были представлены первому вице-премьеру Денису Мантурову. Испытательную модель десятиместного пассажирского экраноплана в августе изготовили инженеры и студенты Самарского университета. Такие аппараты могут взлетать с поверхности водоемов и садиться на воду.

https://1prime.ru/20251222/moshenniki-865806556.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, виталий савельев, денис мантуров