Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России определили перспективные транспортные технологии - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251222/transport-865813840.html
В России определили перспективные транспортные технологии
В России определили перспективные транспортные технологии - 22.12.2025, ПРАЙМ
В России определили перспективные транспортные технологии
Основные перспективные транспортные технологии включают в себя технологии магнитной левитации, вакуумно-трубопроводного транспорта, создание гражданских... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T20:25+0300
2025-12-22T20:25+0300
технологии
россия
рф
виталий савельев
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045142_0:125:3194:1922_1920x0_80_0_0_52c4b96f825cf94a48f17f220561143b.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Основные перспективные транспортные технологии включают в себя технологии магнитной левитации, вакуумно-трубопроводного транспорта, создание гражданских сверхзвуковых самолетов и воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой, а также экранопланов и конвертопланов, следует из Концепции научно-технологического развития транспортного комплекса Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной правительством РФ. "Основными перспективными транспортными технологиями являются... технологии магнитной левитации, технологии вакуумно-трубопроводного транспорта, технологии создания и эксплуатации сверхзвуковых воздушных судов гражданского назначения, экранопланов и конвертопланов, воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой", - говорится в документе. Также в концепции закреплены ключевые результаты ее реализации. Одним из важных результатов является развитие существующих и создание не менее 9 центров научно-технологических компетенций, а также не менее 50 лабораторий, которые будут заниматься приоритетными направлениями научно-технологического развития транспортного комплекса. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в сентябре отмечал, что технологии магнитной левитации, маглев, которые уже используются в мире, и технологии в вакууме движения поезда, так называемый Hyperloop, должны развиваться в России. Российский национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" в апреле сообщил о проведении испытаний технологий для сверхзвукового гражданского самолета. В ноябре аэродинамические модели сверхзвукового авиалайнера были представлены первому вице-премьеру Денису Мантурову. Испытательную модель десятиместного пассажирского экраноплана в августе изготовили инженеры и студенты Самарского университета. Такие аппараты могут взлетать с поверхности водоемов и садиться на воду.
https://1prime.ru/20251222/moshenniki-865806556.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045142_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_661d2570cf40dcf500b84cf04eed12a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, виталий савельев, денис мантуров
Технологии, РОССИЯ, РФ, Виталий Савельев, Денис Мантуров
20:25 22.12.2025
 
В России определили перспективные транспортные технологии

В России определили самые приоритетные транспортные технологии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Основные перспективные транспортные технологии включают в себя технологии магнитной левитации, вакуумно-трубопроводного транспорта, создание гражданских сверхзвуковых самолетов и воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой, а также экранопланов и конвертопланов, следует из Концепции научно-технологического развития транспортного комплекса Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной правительством РФ.
"Основными перспективными транспортными технологиями являются... технологии магнитной левитации, технологии вакуумно-трубопроводного транспорта, технологии создания и эксплуатации сверхзвуковых воздушных судов гражданского назначения, экранопланов и конвертопланов, воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой", - говорится в документе.
Также в концепции закреплены ключевые результаты ее реализации. Одним из важных результатов является развитие существующих и создание не менее 9 центров научно-технологических компетенций, а также не менее 50 лабораторий, которые будут заниматься приоритетными направлениями научно-технологического развития транспортного комплекса.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев в сентябре отмечал, что технологии магнитной левитации, маглев, которые уже используются в мире, и технологии в вакууме движения поезда, так называемый Hyperloop, должны развиваться в России.
Российский национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" в апреле сообщил о проведении испытаний технологий для сверхзвукового гражданского самолета. В ноябре аэродинамические модели сверхзвукового авиалайнера были представлены первому вице-премьеру Денису Мантурову.
Испытательную модель десятиместного пассажирского экраноплана в августе изготовили инженеры и студенты Самарского университета. Такие аппараты могут взлетать с поверхности водоемов и садиться на воду.
Молодой человек держит смартфон в руках - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Правкомиссия одобрила новый пакет мер по защите от кибермошенников
15:33
 
ТехнологииРОССИЯРФВиталий СавельевДенис Мантуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала