Чистая прибыль ломбардов за 9 месяцев увеличилась на 54%

Чистая прибыль ломбардов за 9 месяцев увеличилась на 54%

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Чистая прибыль ломбардов за девять месяцев 2025 года составила 9,6 миллиарда рублей, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" Банка России за третий квартал. "Прибыль ломбардов продолжила увеличиваться, однако меньшими темпами в сравнении с предыдущими кварталами. С начала 2025 года отрасль получила чистую прибыль в размере 9,6 миллиарда рублей (плюс 54% год к году). Рентабельность капитала по отрасли в целом (ROE) уже в течение трех кварталов остается вблизи 33%, что заметно выше уровня 2024 года", - говорится в обзоре. Отмечается, что в третьем квартале 2025 года на рынке ломбардов проявились отдельные признаки охлаждения спроса. Во-первых, количество заключенных договоров займа снизилось до 4,6 миллиона (минус 4% квартал к кварталу и плюс 11% год к году), что привело к небольшому сокращению общего числа заемщиков ломбардов, сообщается в материалах. "Во-вторых, объем выданных займов в третьем квартале 2025 года вырос всего на 1%, в связи с чем квартальный прирост портфеля ломбардов был минимальным с первого квартала 2023 года", - уточняет регулятор. Также отмечается, что клиентская база ломбардов немного снизилась, несмотря на заметный рост цены золота и продолжающееся снижение полной стоимости займов (ПСК) под залог ювелирных изделий. При этом благодаря высоким ценам на золото средний размер займа ломбардов в третьем квартале 2025 года увеличился до 21,3 тысяч рублей (кварталом ранее – 20,4 тысяч рублей, годом ранее – 18,1 тысяч рублей). "В третьем квартале 2025 года ломбарды получили 14 миллиардов рублей (плюс 7% квартал к кварталу и плюс 41% год к году) от реализации невостребованных вещей. Вкупе с продолжающимся ростом выдач займов оборачиваемость портфеля займов ломбардов снизилась до 412% (кварталом ранее – 418%, годом ранее – 435%)", - уточнил регулятор.

