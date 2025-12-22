Условия кредитования предприятий в России в IV квартале остались прежними

https://1prime.ru/20251222/tsb-865809877.html
Условия кредитования предприятий в России в четвертом квартале остались примерно на уровне предыдущего квартала, при этом снизилась доля организаций, отметивших | 22.12.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Условия кредитования предприятий в России в четвертом квартале остались примерно на уровне предыдущего квартала, при этом снизилась доля организаций, отметивших их улучшение, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Снизилась доля предприятий, отметивших улучшение условий кредитования. Условия кредитования в среднем за четвертый квартал 2025 года были близки картине предыдущего квартала", - говорится в документе. Согласно результатам декабрьского опроса, общий баланс оценок по условиям кредитования находится вблизи средних значений за последние 10 лет, отмечает регулятор. При этом оценки предприятиями динамики условий кредитования в целом по экономике по сравнению с предыдущим месяцем ужесточились.
