Условия кредитования предприятий в России в IV квартале остались прежними

Условия кредитования предприятий в России в IV квартале остались прежними

2025-12-22T18:03+0300

банк россии

финансы

банки

россия

банк россия

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Условия кредитования предприятий в России в четвертом квартале остались примерно на уровне предыдущего квартала, при этом снизилась доля организаций, отметивших их улучшение, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Снизилась доля предприятий, отметивших улучшение условий кредитования. Условия кредитования в среднем за четвертый квартал 2025 года были близки картине предыдущего квартала", - говорится в документе. Согласно результатам декабрьского опроса, общий баланс оценок по условиям кредитования находится вблизи средних значений за последние 10 лет, отмечает регулятор. При этом оценки предприятиями динамики условий кредитования в целом по экономике по сравнению с предыдущим месяцем ужесточились.

