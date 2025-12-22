https://1prime.ru/20251222/ugroza-865817842.html
В Германии призвали остановить истерию вокруг "российской угрозы"
2025-12-22T23:19+0300
2025-12-22T23:19+0300
2025-12-22T23:19+0300
общество
германия
тулси габбард
нато
владимир путин
такер карлсон
москва
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/36/842063651_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_fc059f97a896cda21f3de24d0b3fd815.jpg
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Нельзя позволить политикам и СМИ, подталкивающим к войне, одержать верх в распространении пропаганды о якобы "российской угрозе", заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в соцсети X."Предупреждения о якобы неизбежной войне с Россией, с помощью которых оправдываются перевооружение и политика конфронтации, в конечном итоге грозят стать самосбывающимся пророчеством, если эту безумную тактику не заменить дипломатией и ослаблением напряженности в регионе", — отметила она.Таким образом политик отреагировала на заявление директора национальной разведки США Тулси Габбард о том, что "глубинное государство" стремится втянуть Соединенные Штаты в вооруженный конфликт с Россией и мешает украинскому мирному процессу, нагнетая страх и истерию.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
германия
москва
сша
