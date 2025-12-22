Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: на границе Украины и Польши произошел транспортный коллапс
о значительном скоплении автотранспорта На украинско-польской границе возник затор из сотен легковых автомобилей и автобусов, сообщает украинский ресурс... | 22.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. о значительном скоплении автотранспорта На украинско-польской границе возник затор из сотен легковых автомобилей и автобусов, сообщает украинский ресурс "Страна.ua", ссылаясь на данные местных пабликов."На въезде в Украину из Польши коллапс: время ожидания достигает 20 часов, сотни легковых авто и десятки автобусов стоят в очередях на пересечение границы", — указывается в сообщении.Уточняется, что самая сложная ситуация сложилась в пунктах пересечения границы "Краковец" и "Шегини". Причины возникновения затора на текущий момент не комментируются.
01:45 22.12.2025 (обновлено: 01:46 22.12.2025)
 
СМИ: на границе Украины и Польши произошел транспортный коллапс

МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. о значительном скоплении автотранспорта На украинско-польской границе возник затор из сотен легковых автомобилей и автобусов, сообщает украинский ресурс "Страна.ua", ссылаясь на данные местных пабликов.
"На въезде в Украину из Польши коллапс: время ожидания достигает 20 часов, сотни легковых авто и десятки автобусов стоят в очередях на пересечение границы", — указывается в сообщении.
Уточняется, что самая сложная ситуация сложилась в пунктах пересечения границы "Краковец" и "Шегини".
Причины возникновения затора на текущий момент не комментируются.
