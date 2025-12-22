https://1prime.ru/20251222/ukraina-865786627.html
Судимый за грабеж на Украине рассказал, как попал на передовую
2025-12-22T04:28+0300
ДОНЕЦК, 22 дек - ПРАЙМ. Судимый за грабеж на Украине и отбывавший срок Александр Саенко рассказал РИА Новости, что после согласия подписать контракт с ВСУ он был практически без подготовки отправлен на передовую.
"Тринадцатого ноября меня вывезли из колонии и привезли в учебный центр. Там был несколько дней и подписал контракт… По факту получилось, привезли в учебный центр, восемь дней я там побыл", - сказал Саенко.
По его словам, спустя всего 12 дней после подписания контракта он оказался на передовой.
Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, следует из данных на сайте Верховной рады Украины.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями.
