Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскомнадзор допускает полную блокировку WhatsApp в России - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251222/vatsap-865812206.html
Роскомнадзор допускает полную блокировку WhatsApp в России
Роскомнадзор допускает полную блокировку WhatsApp в России - 22.12.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор допускает полную блокировку WhatsApp в России
Расширен заголовок, добавлен предпоследний абзац. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T19:14+0300
2025-12-22T19:14+0300
политика
технологии
бизнес
россия
meta
роскомнадзор
whatsapp
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859662250_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ba54ac97a2787efeccf920492eff6eb1.jpg
Расширен заголовок, добавлен предпоследний абзац. МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роскомнадзор продолжит ограничивать работу WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории РФ) в России, а если мессенджер все же не исполнит требования российского законодательства, то будет окончательно заблокирован, заверили в ведомстве. Ранее в понедельник пользователи активно жаловались на работу мессенджера - по данным детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф", насчитывается более 3,5 тысячи жалоб. "Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован", - заявили в Роскомнадзоре. Там отметили, что WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Так, мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. Мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров, отметили в ведомстве. "Рекомендуем переходить на национальные сервисы", - добавили там. Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России - они необходимы, чтобы противодействовать преступникам, которые обманывают россиян и вымогают у них деньги. В конце ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp и продолжит это делать. Тогда же ведомство отмечало, что мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251130/gosduma-865069468.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859662250_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa14e4e6ba13b475063373c293529102.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, meta, роскомнадзор, whatsapp, рф
Политика, Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Meta, Роскомнадзор, WhatsApp, РФ
19:14 22.12.2025
 
Роскомнадзор допускает полную блокировку WhatsApp в России

Роскомнадзор продолжит вводить ограничения на WhatsApp в России, допускает блокировку

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Расширен заголовок, добавлен предпоследний абзац.
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роскомнадзор продолжит ограничивать работу WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории РФ) в России, а если мессенджер все же не исполнит требования российского законодательства, то будет окончательно заблокирован, заверили в ведомстве.
Ранее в понедельник пользователи активно жаловались на работу мессенджера - по данным детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф", насчитывается более 3,5 тысячи жалоб.
"Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено.
В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован", - заявили в Роскомнадзоре.
Там отметили, что WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Так, мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан.
Мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp.
Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров, отметили в ведомстве.
"Рекомендуем переходить на национальные сервисы", - добавили там.
Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России - они необходимы, чтобы противодействовать преступникам, которые обманывают россиян и вымогают у них деньги.
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp и продолжит это делать. Тогда же ведомство отмечало, что мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
В Госдуме оценили работу по импортозамещению WhatsApp
30 ноября, 15:33
 
ПолитикаТехнологииБизнесРОССИЯMetaРоскомнадзорWhatsAppРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала