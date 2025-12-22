https://1prime.ru/20251222/vatsap-865812206.html

Роскомнадзор допускает полную блокировку WhatsApp в России

Расширен заголовок, добавлен предпоследний абзац. | 22.12.2025, ПРАЙМ

Расширен заголовок, добавлен предпоследний абзац. МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роскомнадзор продолжит ограничивать работу WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории РФ) в России, а если мессенджер все же не исполнит требования российского законодательства, то будет окончательно заблокирован, заверили в ведомстве. Ранее в понедельник пользователи активно жаловались на работу мессенджера - по данным детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф", насчитывается более 3,5 тысячи жалоб. "Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован", - заявили в Роскомнадзоре. Там отметили, что WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Так, мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. Мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров, отметили в ведомстве. "Рекомендуем переходить на национальные сервисы", - добавили там. Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России - они необходимы, чтобы противодействовать преступникам, которые обманывают россиян и вымогают у них деньги. В конце ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp и продолжит это делать. Тогда же ведомство отмечало, что мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

