Узбекистан завершил переговоры с Россией по вступлению в ВТО
Узбекистан завершил переговоры с Россией по вступлению в ВТО
2025-12-22T08:57+0300
ТАШКЕНТ, 22 дек – ПРАЙМ. Узбекистан подписал с Россией протокол о завершении переговоров по вступлению республики во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщил представитель президента страны по ВТО Азизбек Урунов. "В рамках рабочего визита Его Превосходительства Президента Шавката Мирзиёева в Санкт-Петербург, мы совместно с министром экономического развития Российской Федерации Его Превосходительством господином Максимом Решетниковым подписали протокол, завершающий наши двусторонние переговоры по доступу на рынок в рамках процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию", - написал Урунов на его странице в своей странице в Linkedin. Урунов добавил, что переговоры с российской стороной были непрерывными, содержательными и конструктивными. Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО. В июле 2020 года узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме возобновили заседания этой группы после почти 15-летнего перерыва. В июне 2022 года начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию. В настоящее время подписаны протоколы по завершению переговоров с 31 страной. Узбекистанские власти планируют вступить в ВТО весной 2026 года.
