Мишустин рассказал о приросте ВВП России за последние три года
Мишустин рассказал о приросте ВВП России за последние три года
Власти РФ ожидают, что прирост ВВП России за последние три года составит почти 10%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами
2025-12-22T17:06+0300
2025-12-22T17:06+0300
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Власти РФ ожидают, что прирост ВВП России за последние три года составит почти 10%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. "За три последних года мы ожидаем прирост валового внутреннего продукта почти на 10%", - сказал Мишустин. Он также отметил, что государственный долг РФ является одним из самых низких среди развитых стран. Мишустин подчеркнул, что правительству удалось сбалансировать бюджет, что позволяет продолжить реализацию национальных проектов, работу по достижению целей технологического развития, обеспечивать потребности Вооруженных сил и выполнять социальные обязательства перед гражданами.
россия, рф, михаил мишустин
Политика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
17:06 22.12.2025
 
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Власти РФ ожидают, что прирост ВВП России за последние три года составит почти 10%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"За три последних года мы ожидаем прирост валового внутреннего продукта почти на 10%", - сказал Мишустин.
Он также отметил, что государственный долг РФ является одним из самых низких среди развитых стран. Мишустин подчеркнул, что правительству удалось сбалансировать бюджет, что позволяет продолжить реализацию национальных проектов, работу по достижению целей технологического развития, обеспечивать потребности Вооруженных сил и выполнять социальные обязательства перед гражданами.
