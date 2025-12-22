Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы снизились после выхода данных о ВВП Великобритании - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/vvp-865815964.html
Фондовые индексы Европы снизились после выхода данных о ВВП Великобритании
Фондовые индексы Европы снизились после выхода данных о ВВП Великобритании - 22.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снизились после выхода данных о ВВП Великобритании
Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно снизились после выхода окончательной оценки ВВП Великобритании, подтвердившей его минимальный... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T21:52+0300
2025-12-22T21:52+0300
экономика
рынок
индексы
великобритания
европа
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно снизились после выхода окончательной оценки ВВП Великобритании, подтвердившей его минимальный квартальный прирост и общее замедление темпов, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарий аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,32%, до 9 865,97 пункта, французский CAC 40 - на 0,37%, до 8 121,07 пункта, немецкий DAX - поднялся на 0,02%, до 24 283,97 пункта. Аналитики обращают внимание на статистические данные из Великобритании. В понедельник была опубликована окончательная оценка ВВП Великобритании за третий квартал. Показатель ВВП вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном – поднялся на 0,1%, сообщает национальное статистическое бюро страны. Во втором квартале рост экономики в годовом выражении составил 1,4%, а в квартальном - 0,2%.
https://1prime.ru/20251218/etsb-865680770.html
великобритания
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_15d8bde674b82892f2b7322f578fa39c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, великобритания, европа, dax
Экономика, Рынок, Индексы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, DAX
21:52 22.12.2025
 
Фондовые индексы Европы снизились после выхода данных о ВВП Великобритании

Фондовые индексы Европы в основном снизились после выхода данных о ВВП Великобритании

© fotolia.com / hilaryriversФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Флаг Великобритании. Архивное фото
© fotolia.com / hilaryrivers
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно снизились после выхода окончательной оценки ВВП Великобритании, подтвердившей его минимальный квартальный прирост и общее замедление темпов, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарий аналитика.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,32%, до 9 865,97 пункта, французский CAC 40 - на 0,37%, до 8 121,07 пункта, немецкий DAX - поднялся на 0,02%, до 24 283,97 пункта.
Аналитики обращают внимание на статистические данные из Великобритании. В понедельник была опубликована окончательная оценка ВВП Великобритании за третий квартал. Показатель ВВП вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном – поднялся на 0,1%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Во втором квартале рост экономики в годовом выражении составил 1,4%, а в квартальном - 0,2%.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 и 2026 годы
18 декабря, 16:55
 
ЭкономикаРынокИндексыВЕЛИКОБРИТАНИЯЕВРОПАDAX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала