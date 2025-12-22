Фондовые индексы Европы снизились после выхода данных о ВВП Великобритании

https://1prime.ru/20251222/vvp-865815964.html

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно снизились после выхода окончательной оценки ВВП Великобритании, подтвердившей его минимальный квартальный прирост и общее замедление темпов, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарий аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,32%, до 9 865,97 пункта, французский CAC 40 - на 0,37%, до 8 121,07 пункта, немецкий DAX - поднялся на 0,02%, до 24 283,97 пункта. Аналитики обращают внимание на статистические данные из Великобритании. В понедельник была опубликована окончательная оценка ВВП Великобритании за третий квартал. Показатель ВВП вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном – поднялся на 0,1%, сообщает национальное статистическое бюро страны. Во втором квартале рост экономики в годовом выражении составил 1,4%, а в квартальном - 0,2%.

