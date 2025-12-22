Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз оценил ситуацию с производством яиц в России - 22.12.2025
Минсельхоз оценил ситуацию с производством яиц в России
Российский внутренний рынок с избытком обеспечен яйцами, производство закрывает потребности и потребителей, и предприятий переработки, сообщил Минсельхоз РФ.
МОСКВА, 22 декабря - ПРАЙМ. Российский внутренний рынок с избытком обеспечен яйцами, производство закрывает потребности и потребителей, и предприятий переработки, сообщил Минсельхоз РФ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что цены на куриные яйца в России снизились. "В настоящее время внутренний рынок с избытком обеспечен данной продукцией. Производство позволяет полностью закрыть потребности как потребителей, так и предприятий переработки", - говорится в сообщении Минсельхоза. В министерстве уточнили, что производство яиц за 11 месяцев 2025 года на 6,5% превысило показатель такого же прошлогоднего периода и составляет 37 миллиардов штук. "Высокий уровень самообеспеченности будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке и в дальнейшем", - добавляется в сообщении. По данным ведомства, отпускные цены на яйца первой категории у производителей по состоянию на 17 декабря в среднем составляют 64,7 рубля за десяток, второй категории - 48,9 рубля за десяток. Цены на них ниже, чем годом ранее, на 24,9% и 31,9% соответственно.
10:36 22.12.2025
 
Минсельхоз оценил ситуацию с производством яиц в России

