Минсельхоз оценил ситуацию с производством яиц в России
Минсельхоз оценил ситуацию с производством яиц в России
МОСКВА, 22 декабря - ПРАЙМ. Российский внутренний рынок с избытком обеспечен яйцами, производство закрывает потребности и потребителей, и предприятий переработки, сообщил Минсельхоз РФ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что цены на куриные яйца в России снизились. "В настоящее время внутренний рынок с избытком обеспечен данной продукцией. Производство позволяет полностью закрыть потребности как потребителей, так и предприятий переработки", - говорится в сообщении Минсельхоза. В министерстве уточнили, что производство яиц за 11 месяцев 2025 года на 6,5% превысило показатель такого же прошлогоднего периода и составляет 37 миллиардов штук. "Высокий уровень самообеспеченности будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке и в дальнейшем", - добавляется в сообщении. По данным ведомства, отпускные цены на яйца первой категории у производителей по состоянию на 17 декабря в среднем составляют 64,7 рубля за десяток, второй категории - 48,9 рубля за десяток. Цены на них ниже, чем годом ранее, на 24,9% и 31,9% соответственно.
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/09/842090933_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_066e5060e7e9314b1c92b869b76f191b.jpg
сельское хозяйство, россия, рф, владимир путин, минсельхоз, яйца
