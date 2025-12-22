https://1prime.ru/20251222/yugra-865799249.html

Верховный суд поддержал отказ АСВ во взыскании убытков с "Югры"

МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказали Агентству по страхованию вкладов (АСВ) во взыскании убытков с бывших контролирующих лиц обанкротившегося банка "Югра", включая осужденного за растрату экс-бенефициара Алексея Хотина, в размере около 238 миллиардов рублей. Как следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов, судья ВС РФ Сергей Самуйлов, изучив кассационную жалобу АСВ, не нашел оснований для пересмотра этого вопроса Судебной коллегией по экономическим спорам. Арбитражный суд Москвы ранее объединил в одно производство 29 поданных агентством в 2020-2021 годах заявлений о взыскании убытков и отклонил все объединенные требования к ответчикам. Общий размер требований с учетом пересчета нескольких долларовых требований в рубли по курсу на момент заседания суда первой инстанции составлял около 238 миллиардов рублей. Впоследствии с первой инстанцией согласились Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа. Всего АСВ как конкурсный управляющий "Югры" с марта 2020 года по декабрь 2021 года предъявило в суд 32 заявления о взыскании с контролирующих лиц "Югры" убытков в размере около 270 миллиардов рублей. Хотин указан ответчиком во всех этих исках, а состав его соответчиков меняется. В их число входят как большая группа экс-руководителей банка, так и компании-выгодоприобретатели в сделках, причинивших, по мнению АСВ, убытки "Югре". Отказывая во взыскании убытков, первая инстанция отметила, в частности, что Замоскворецкий райсуд в 2023 году по иску АСВ взыскал с Хотина и ряда юрлиц-участников за схемы вывода денег из "Югры" около 180,9 миллиарда рублей неосновательного обогащения. И это решение оставили в силе апелляция и кассация. По мнению арбитражного суда, "повторное взыскание убытков с ответчиков по настоящему обособленному спору (по сути за одни и те же действия) противоречит принципам разумности, и справедливости, недопустимости двойной ответственности". Арбитражный суд Москвы признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала. В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей.

