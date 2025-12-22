Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский заявил, что часть гарантий США не обнародуют - 22.12.2025
Зеленский заявил, что часть гарантий США не обнародуют
Зеленский заявил, что часть гарантий США не обнародуют - 22.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что часть гарантий США не обнародуют
Владимир Зеленский утверждает, что США предоставят Украине гарантии безопасности, при этом часть из них не будет обнародована. | 22.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что США предоставят Украине гарантии безопасности, при этом часть из них не будет обнародована. "Есть гарантии безопасности между нами, европейцами и США - рамочный договор. Есть отдельный документ между нами и США - двусторонние гарантии безопасности. Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной украинскому дню дипломатического работника. Запись мероприятия опубликована в Telegram-канале Зеленского. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины. Ранее в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
23:01 22.12.2025
 
Зеленский заявил, что часть гарантий США не обнародуют

Зеленский: США дадут гарантии безопасности, но часть из них не обнародуют

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что США предоставят Украине гарантии безопасности, при этом часть из них не будет обнародована.
"Есть гарантии безопасности между нами, европейцами и США - рамочный договор. Есть отдельный документ между нами и США - двусторонние гарантии безопасности. Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной украинскому дню дипломатического работника. Запись мероприятия опубликована в Telegram-канале Зеленского.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
Ранее в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому скверные новости о переговорах
