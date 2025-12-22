Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На подмосковное ЖКХ выделят 62 миллиарда рублей в 2026 г, заявил Воробьев - 22.12.2025
На подмосковное ЖКХ выделят 62 миллиарда рублей в 2026 г, заявил Воробьев
На подмосковное ЖКХ выделят 62 миллиарда рублей в 2026 г, заявил Воробьев - 22.12.2025, ПРАЙМ
На подмосковное ЖКХ выделят 62 миллиарда рублей в 2026 г, заявил Воробьев
В Подмосковье в 2026 году на работы по теплоснабжению, водоснабжению и электроснабжению планируется выделить 62 миллиарда рублей, сообщил губернатор Московской... | 22.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. В Подмосковье в 2026 году на работы по теплоснабжению, водоснабжению и электроснабжению планируется выделить 62 миллиарда рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Энергетика и газификация — продолжаем нашу масштабную программу модернизации ЖКХ. В следующем году направим 62 миллиардов рублей на работы по теплу, воде, электросетям. Вместе с "Россетями" занимаемся электроснабжением, особенно в коттеджных и дачных поселках. По президентской программе газифицировали 136 тысяч домов (свыше 360 тысяч человек)", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор также рассказал, что с одобрения президента РФ в Подмосковье за пять лет создали 42 лесных парка, до 2028 года появятся еще 21.
21:22 22.12.2025
 
На подмосковное ЖКХ выделят 62 миллиарда рублей в 2026 г, заявил Воробьев

Воробьев: в 2026 г на модернизацию ЖКХ в Подмосковье направят 62 млрд руб

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. В Подмосковье в 2026 году на работы по теплоснабжению, водоснабжению и электроснабжению планируется выделить 62 миллиарда рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Энергетика и газификация — продолжаем нашу масштабную программу модернизации ЖКХ. В следующем году направим 62 миллиардов рублей на работы по теплу, воде, электросетям. Вместе с "Россетями" занимаемся электроснабжением, особенно в коттеджных и дачных поселках. По президентской программе газифицировали 136 тысяч домов (свыше 360 тысяч человек)", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор также рассказал, что с одобрения президента РФ в Подмосковье за пять лет создали 42 лесных парка, до 2028 года появятся еще 21.
