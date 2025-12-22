Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото и серебро обновили рекорды - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/zoloto-865789853.html
Цены на золото и серебро обновили рекорды
Цены на золото и серебро обновили рекорды - 22.12.2025, ПРАЙМ
Цены на золото и серебро обновили рекорды
Биржевые цены на золото и серебро в понедельник обновили исторические рекорды, а стоимость платины достигла нового максимума с лета 2008 года, следует из данных | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T07:51+0300
2025-12-22T08:21+0300
экономика
рынок
торги
comex
золото
биржевые цены на золото
цены на золото
серебро
платина
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро в понедельник обновили исторические рекорды, а стоимость платины достигла нового максимума с лета 2008 года, следует из данных торгов. По состоянию на 7.34 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,92% относительно предыдущего закрытия, или на 40,15 доллара, - до 4 427,3 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее котировки достигали рекордных 4 429 долларов за унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,88% - до 69,44 доллара за унцию, ранее в ходе торгов котировки обновили рекорд, поднявшись до 69,515 доллара. При этом цена январского фьючерса на платину росла на 4,16% к предыдущему закрытию, до 2 102,5 доллара за тройскую унцию, показатель впервые превышает уровень в 2 100 долларов с лета 2008 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, comex, золото, биржевые цены на золото, цены на золото, серебро, платина
Экономика, Рынок, Торги, Comex, золото, биржевые цены на золото, цены на золото, серебро, платина
07:51 22.12.2025 (обновлено: 08:21 22.12.2025)
 
Цены на золото и серебро обновили рекорды

Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро в понедельник обновили исторические рекорды, а стоимость платины достигла нового максимума с лета 2008 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.34 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,92% относительно предыдущего закрытия, или на 40,15 доллара, - до 4 427,3 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее котировки достигали рекордных 4 429 долларов за унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,88% - до 69,44 доллара за унцию, ранее в ходе торгов котировки обновили рекорд, поднявшись до 69,515 доллара.
При этом цена январского фьючерса на платину росла на 4,16% к предыдущему закрытию, до 2 102,5 доллара за тройскую унцию, показатель впервые превышает уровень в 2 100 долларов с лета 2008 года.
 
ЭкономикаРынокТоргиComexзолотобиржевые цены на золотоцены на золотосереброплатина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала