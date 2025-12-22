https://1prime.ru/20251222/zoloto-865789853.html

Цены на золото и серебро обновили рекорды

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро в понедельник обновили исторические рекорды, а стоимость платины достигла нового максимума с лета 2008 года, следует из данных торгов. По состоянию на 7.34 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,92% относительно предыдущего закрытия, или на 40,15 доллара, - до 4 427,3 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее котировки достигали рекордных 4 429 долларов за унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,88% - до 69,44 доллара за унцию, ранее в ходе торгов котировки обновили рекорд, поднявшись до 69,515 доллара. При этом цена январского фьючерса на платину росла на 4,16% к предыдущему закрытию, до 2 102,5 доллара за тройскую унцию, показатель впервые превышает уровень в 2 100 долларов с лета 2008 года.

