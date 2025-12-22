https://1prime.ru/20251222/zoloto-865790534.html
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд - 22.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд в понедельник утром на фоне сезонного фактора и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T08:40+0300
2025-12-22T08:40+0300
2025-12-22T08:42+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
золото
биржевые цены на золото
цены на золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота обновила исторический рекорд в понедельник утром на фоне сезонного фактора и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 45,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,03%, до 4 432,6 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее котировки достигали рекордных 4 435,15 доллара за унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,78%, до 69,362 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов котировки также обновили исторический максимум, поднявшись до 69,515 доллара за унцию. "Поскольку декабрь обычно приносит положительную доходность золоту и серебру, сезонный фактор сейчас на их стороне", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика StoneX Мэтта Симпсона (Matt Simpson). "Учитывая, что золото уже подорожало на 4% в этом месяце и год подходит к концу, "быкам" стоит действовать осторожно: торговые объемы будут сокращаться, а вероятность фиксации прибыли - расти", - добавляет он. По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее, первое в новом году заседание регулятора пройдет 27-28 января.
https://1prime.ru/20251220/zoloto-865753971.html
https://1prime.ru/20251219/tsb-865722648.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, comex, золото, биржевые цены на золото, цены на золото
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex, золото, биржевые цены на золото, цены на золото
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Цена на золото выросла до $4 432,6 за тройскую унцию и обновила исторический рекорд
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота обновила исторический рекорд в понедельник утром на фоне сезонного фактора и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
росла на 45,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,03%, до 4 432,6 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее котировки достигали рекордных 4 435,15 доллара за унцию.
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,78%, до 69,362 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов котировки также обновили исторический максимум, поднявшись до 69,515 доллара за унцию.
"Поскольку декабрь обычно приносит положительную доходность золоту и серебру, сезонный фактор сейчас на их стороне", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика StoneX Мэтта Симпсона (Matt Simpson).
"Учитывая, что золото уже подорожало на 4% в этом месяце и год подходит к концу, "быкам" стоит действовать осторожно: торговые объемы будут сокращаться, а вероятность фиксации прибыли - расти", - добавляет он.
По итогам декабрьского заседания ФРС США
третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее, первое в новом году заседание регулятора пройдет 27-28 января.
Запасы золота в резервах ЦБ за ноябрь не изменились