Золото дорожает на сохранении геополитической напряженности

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 1,5% в понедельник вечером на сохранении напряженной геополитической ситуации вокруг США и Венесуэлы, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.31 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 65,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,35% - до 4 452,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,63% - до 68,58 доллара за унцию. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг США и Венесуэлы. Ранее американский президент Дональд Трамп не исключил возможность войны со страной. Аналитики отмечают, что геополитическая напряженность оказывает поддержку росту цен на золото. "В ближайшей перспективе поддержку оказывает обострение геополитической напряженности между США и Венесуэлой", - цитирует агентство Рейтер аналитиков Nemo.Money. Эксперты также добавили, что очевидной целью для котировок золота будет достижение отметки в в 5 000 долларов за тройскую унцию в 2026 году.

