Санкции не повлияют на строительство АЭС в Узбекистане, заявил эксперт - 23.12.2025
Санкции не повлияют на строительство АЭС в Узбекистане, заявил эксперт
Санкции не повлияют на строительство АЭС в Узбекистане, заявил эксперт - 23.12.2025, ПРАЙМ
Санкции не повлияют на строительство АЭС в Узбекистане, заявил эксперт
Санкции Запада против России никак не повлияют на строительство АЭС в Узбекистане, заявил журналистам вице-президент АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T12:23+0300
2025-12-23T12:23+0300
россия
узбекистан
запад
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/83450/47/834504758_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ce9317308f3505e8dd17e7a8ba669518.jpg
БОГДОН (Узбекистан), 23 дек - ПРАЙМ. Санкции Запада против России никак не повлияют на строительство АЭС в Узбекистане, заявил журналистам вице-президент АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") Павел Безруков. Во вторник в населенном пункте Богдон Фаришского района Джизакской области проводятся общественные слушания по проекту строительства АЭС в Узбекистане. "Мы находимся под санкциями уже очень давно. Не "Росатом", а вся страна... "Росатом" уже локализовал для себя все критически важные элементы станции, поэтому это никак не отразится на атомной станции и на сооружении", - сказал Безруков на полях слушания, отвечая на вопрос о том, как повлияют санкции Запада на проект АЭС в Узбекистане.
узбекистан
запад
россия, узбекистан, запад, росатом
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ЗАПАД, Росатом
12:23 23.12.2025
 
Санкции не повлияют на строительство АЭС в Узбекистане, заявил эксперт

Безруков: санкции Запада против России не повлияют на строительство АЭС в Узбекистане

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомная электростанция.
Атомная электростанция. - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Атомная электростанция.. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
БОГДОН (Узбекистан), 23 дек - ПРАЙМ. Санкции Запада против России никак не повлияют на строительство АЭС в Узбекистане, заявил журналистам вице-президент АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") Павел Безруков.
Во вторник в населенном пункте Богдон Фаришского района Джизакской области проводятся общественные слушания по проекту строительства АЭС в Узбекистане.
"Мы находимся под санкциями уже очень давно. Не "Росатом", а вся страна... "Росатом" уже локализовал для себя все критически важные элементы станции, поэтому это никак не отразится на атомной станции и на сооружении", - сказал Безруков на полях слушания, отвечая на вопрос о том, как повлияют санкции Запада на проект АЭС в Узбекистане.
АЭС Пакш - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Глава Минэнерго Венгрии рассказал о топливе для АЭС "Пакш"
16 декабря, 20:58
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНЗАПАДРосатом
 
 
