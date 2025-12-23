https://1prime.ru/20251223/aes-865832521.html

Санкции не повлияют на строительство АЭС в Узбекистане, заявил эксперт

БОГДОН (Узбекистан), 23 дек - ПРАЙМ. Санкции Запада против России никак не повлияют на строительство АЭС в Узбекистане, заявил журналистам вице-президент АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") Павел Безруков. Во вторник в населенном пункте Богдон Фаришского района Джизакской области проводятся общественные слушания по проекту строительства АЭС в Узбекистане. "Мы находимся под санкциями уже очень давно. Не "Росатом", а вся страна... "Росатом" уже локализовал для себя все критически важные элементы станции, поэтому это никак не отразится на атомной станции и на сооружении", - сказал Безруков на полях слушания, отвечая на вопрос о том, как повлияют санкции Запада на проект АЭС в Узбекистане.

