Аксенов: избыток энергии, вырабатываемый на ЗАЭС, будет направляться в Крым - 23.12.2025
Аксенов: избыток энергии, вырабатываемый на ЗАЭС, будет направляться в Крым
2025-12-23T14:42+0300
2025-12-23T14:42+0300
крым
севастополь
херсонская область
сергей аксенов
сергей цивилев
россети
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865195074_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_a443b8f9cf644abfee6721c35e35d78c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – ПРАЙМ. Избыточные объемы электроэнергии, которая будет вырабатываться на Запорожской атомной электростанции после выхода станции в режим генерации, будут направляться в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Когда выйдет на проектную мощность работы и производства электроэнергии Запорожская атомная электростанция, она сможет в полном объеме обеспечить исторические регионы, которые вернулись на родину (Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР – ред). Там будет избыток электроэнергии, поэтому она сможет обеспечить и потребности Крыма", – сказал Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму". Аксенов добавил, что на данный момент принято решение принято о строительстве в Крыму дополнительной электростанции, которая сможет добавить в энергосистему полуострова порядка 180 мегаватт мощности. На новой станции будет использовано исключительно отечественное оборудование, сказал он. Министр энергетики России Сергей Цивилев ранее в Севастополе обсудил вопросы развития энергетической системы Крыма и Севастополя и состояние энергетики внутри субъектов. Он сообщил, что новая подстанция "Нахимовская" будет построена в Севастополе, в Крыму реализуют проекты накопителей электроэнергии и новые проекты по генерации. Глава Крыма Аксенов по итогам совещания сказал, что разрабатываемые "Россетями" совместно с "Ростехом" мощности позволят покрыть имеющийся в Крыму дефицит электроэнергии. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
крым
севастополь
херсонская область
крым, севастополь, херсонская область, сергей аксенов, сергей цивилев, россети
КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Херсонская область, Сергей Аксенов, Сергей Цивилев, Россети
14:42 23.12.2025
 
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – ПРАЙМ. Избыточные объемы электроэнергии, которая будет вырабатываться на Запорожской атомной электростанции после выхода станции в режим генерации, будут направляться в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Когда выйдет на проектную мощность работы и производства электроэнергии Запорожская атомная электростанция, она сможет в полном объеме обеспечить исторические регионы, которые вернулись на родину (Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР – ред). Там будет избыток электроэнергии, поэтому она сможет обеспечить и потребности Крыма", – сказал Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
Аксенов добавил, что на данный момент принято решение принято о строительстве в Крыму дополнительной электростанции, которая сможет добавить в энергосистему полуострова порядка 180 мегаватт мощности. На новой станции будет использовано исключительно отечественное оборудование, сказал он.
Министр энергетики России Сергей Цивилев ранее в Севастополе обсудил вопросы развития энергетической системы Крыма и Севастополя и состояние энергетики внутри субъектов. Он сообщил, что новая подстанция "Нахимовская" будет построена в Севастополе, в Крыму реализуют проекты накопителей электроэнергии и новые проекты по генерации. Глава Крыма Аксенов по итогам совещания сказал, что разрабатываемые "Россетями" совместно с "Ростехом" мощности позволят покрыть имеющийся в Крыму дефицит электроэнергии.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
КРЫМСЕВАСТОПОЛЬХерсонская областьСергей АксеновСергей ЦивилевРоссети
 
 
