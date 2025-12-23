https://1prime.ru/20251223/aktsii-865833371.html

Российский рынок акций перешел в минус и умеренно снижается

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел в минус и в основную торговую сессию вторника умеренно снижается в район уровня поддержки 2 700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.16 мск снижался на 0,34%, до 2 706,79 пункта, а с утра индикатор максимально повышался до 2 725,35 пункта. В частности, дешевеют бумаги ЮГК (-3,3%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Мосэнерго" (-1,3%), "Фосагро" (-1,2%). Дорожают бумаги "Ростелекома" (+0,8%), "Полюса" (+1,9%), "Норникеля" (+1,2%). Индекс Мосбиржи может инерционно продолжить снижение и протестировать нижнюю границу диапазона 2 700 - 2 750 пунктов, которая выступает ближайшей технической поддержкой для рынка, считает Богдан Зварич из ПСБ. "В отсутствие новых поводов не видим причин для ухода индекса Мосбиржи под данную отметку. Более того, от данного уровня рынок может перейти к восстановлению, чему будет способствовать фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям", - добавляет он. Инвесторы продолжали отыгрывать отсутствие прогресса на переговорах по Украине, а также пятничную неожиданно довольно жесткую риторику Банка России, дающую основания полагать, что снижение ключевой ставки в первой половине 2026 года не будет стремительным, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер", говоря о возможных факторах динамики рынка.

