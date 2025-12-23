Российский рынок акций растет во вторник

https://1prime.ru/20251223/aktsii-865841414.html

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем во вторник после вчерашнего падения, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.31 мск рос на 0,4% до 2 726,89 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,18%, до 62,18 доллара за баррель. "Российский рынок сегодня пытается удержаться выше 2700 после вчерашнего сильного падения. Инвесторы боятся провала переговоров между США, Украиной и Россией, что создает повышенную неопределенность, хотя локальный оптимизм все еще сохраняется", - рассказал Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Дополнительное давление дает эскалация конфликта вокруг Венесуэлы - это негативно отражается на настроениях, поскольку у России много договоренностей и документов о стратегическом сотрудничестве с Венесуэлой, и непонятно, к чему может привести дальнейшая напряженность, добавил он. "После снижения ставки на 0,5 процентного пункта 19 декабря главным драйвером российского рынка остается геополитика, но на фоне отсутствия громких новостей индекс постепенно теряет позиции. При этом интенсивность переговоров, вероятно, будет ослабевать по мере приближения новогодних праздников. В результате российский рынок акций может закончить год без сильных стимулов к росту", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". "На геополитическом фоне президент США Трамп заявил о нормальном ходе переговоров с Москвой и Киевом, хотя Кремль не подтвердил заявления о "прорыве". Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 июля 2026 года, а с начала нового года в Евросоюзе вступит в силу запрет на импорт российского СПГ", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа капитал". В лидерах роста акции "Русгидро" (+2,74%), "Озона" (+2,30%), "Ростелекома" (+1,99%), "Русала" (+1,88%) и ПИКа (+1,88%). "С технической точки зрения акции "Русгидро" во вторник поднялись до максимума с конца сентября 0,4488 рубля и прервали начавшийся в сентябре нисходящий тренд. Гистограммы и линии MACD краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов при этом растут и указывают на наличие у котировок потенциала повышения", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - акции "М.Видео" (-6,25%), префы "Мечела" (-2,46%), обыкновенные акции ОВК (-2,06%), Московского кредитного банка (-1,81%), "Соллерса" (-1,47%) и ДВМП (-1,42%). "Ожидаем закрытия сегодняшней торговой сессии в "красной" зоне, однако пробой 2700 пунктов вниз считаем маловероятным", - делится Лозовой. "Существует вероятность введения к концу года двадцатого пакета санкций со стороны Европейского союза", - отмечает Валерия Попова из ИК "Риком-траст".

