Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет во вторник - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/aktsii-865841414.html
Российский рынок акций растет во вторник
Российский рынок акций растет во вторник - 23.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет во вторник
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем во вторник после вчерашнего падения, следует из данных торгов. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T15:55+0300
2025-12-23T15:56+0300
рынок
торги
сша
венесуэла
украина
елена кожухова
ес
русгидро
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем во вторник после вчерашнего падения, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.31 мск рос на 0,4% до 2 726,89 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,18%, до 62,18 доллара за баррель. "Российский рынок сегодня пытается удержаться выше 2700 после вчерашнего сильного падения. Инвесторы боятся провала переговоров между США, Украиной и Россией, что создает повышенную неопределенность, хотя локальный оптимизм все еще сохраняется", - рассказал Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Дополнительное давление дает эскалация конфликта вокруг Венесуэлы - это негативно отражается на настроениях, поскольку у России много договоренностей и документов о стратегическом сотрудничестве с Венесуэлой, и непонятно, к чему может привести дальнейшая напряженность, добавил он. "После снижения ставки на 0,5 процентного пункта 19 декабря главным драйвером российского рынка остается геополитика, но на фоне отсутствия громких новостей индекс постепенно теряет позиции. При этом интенсивность переговоров, вероятно, будет ослабевать по мере приближения новогодних праздников. В результате российский рынок акций может закончить год без сильных стимулов к росту", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". "На геополитическом фоне президент США Трамп заявил о нормальном ходе переговоров с Москвой и Киевом, хотя Кремль не подтвердил заявления о "прорыве". Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 июля 2026 года, а с начала нового года в Евросоюзе вступит в силу запрет на импорт российского СПГ", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа капитал". В лидерах роста акции "Русгидро" (+2,74%), "Озона" (+2,30%), "Ростелекома" (+1,99%), "Русала" (+1,88%) и ПИКа (+1,88%). "С технической точки зрения акции "Русгидро" во вторник поднялись до максимума с конца сентября 0,4488 рубля и прервали начавшийся в сентябре нисходящий тренд. Гистограммы и линии MACD краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов при этом растут и указывают на наличие у котировок потенциала повышения", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - акции "М.Видео" (-6,25%), префы "Мечела" (-2,46%), обыкновенные акции ОВК (-2,06%), Московского кредитного банка (-1,81%), "Соллерса" (-1,47%) и ДВМП (-1,42%). "Ожидаем закрытия сегодняшней торговой сессии в "красной" зоне, однако пробой 2700 пунктов вниз считаем маловероятным", - делится Лозовой. "Существует вероятность введения к концу года двадцатого пакета санкций со стороны Европейского союза", - отмечает Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
https://1prime.ru/20251223/aktsii-865833371.html
https://1prime.ru/20251223/neft-865836695.html
https://1prime.ru/20251222/rynok-865807397.html
сша
венесуэла
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_a1f3ad2e49eeeb43e64c660ee76e7575.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, венесуэла, украина, елена кожухова, ес, русгидро, мосбиржа
Рынок, Торги, США, ВЕНЕСУЭЛА, УКРАИНА, Елена Кожухова, ЕС, Русгидро, Мосбиржа
15:55 23.12.2025 (обновлено: 15:56 23.12.2025)
 
Российский рынок акций растет во вторник

Индекс Мосбиржи вырос во вторник на 0,4% после вчерашнего падения

© fotolia.com / AshDesignБиржа-закрытие
Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Биржа-закрытие. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем во вторник после вчерашнего падения, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.31 мск рос на 0,4% до 2 726,89 пункта.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Российский рынок акций перешел в минус и умеренно снижается
12:40
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,18%, до 62,18 доллара за баррель.
"Российский рынок сегодня пытается удержаться выше 2700 после вчерашнего сильного падения. Инвесторы боятся провала переговоров между США, Украиной и Россией, что создает повышенную неопределенность, хотя локальный оптимизм все еще сохраняется", - рассказал Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
Дополнительное давление дает эскалация конфликта вокруг Венесуэлы - это негативно отражается на настроениях, поскольку у России много договоренностей и документов о стратегическом сотрудничестве с Венесуэлой, и непонятно, к чему может привести дальнейшая напряженность, добавил он.
"После снижения ставки на 0,5 процентного пункта 19 декабря главным драйвером российского рынка остается геополитика, но на фоне отсутствия громких новостей индекс постепенно теряет позиции. При этом интенсивность переговоров, вероятно, будет ослабевать по мере приближения новогодних праздников. В результате российский рынок акций может закончить год без сильных стимулов к росту", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Нефть слабо дорожает из-за блокады поставок из Венесуэлы
14:15
"На геополитическом фоне президент США Трамп заявил о нормальном ходе переговоров с Москвой и Киевом, хотя Кремль не подтвердил заявления о "прорыве". Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 июля 2026 года, а с начала нового года в Евросоюзе вступит в силу запрет на импорт российского СПГ", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа капитал".
В лидерах роста акции "Русгидро" (+2,74%), "Озона" (+2,30%), "Ростелекома" (+1,99%), "Русала" (+1,88%) и ПИКа (+1,88%).
"С технической точки зрения акции "Русгидро" во вторник поднялись до максимума с конца сентября 0,4488 рубля и прервали начавшийся в сентябре нисходящий тренд. Гистограммы и линии MACD краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов при этом растут и указывают на наличие у котировок потенциала повышения", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах снижения - акции "М.Видео" (-6,25%), префы "Мечела" (-2,46%), обыкновенные акции ОВК (-2,06%), Московского кредитного банка (-1,81%), "Соллерса" (-1,47%) и ДВМП (-1,42%).
"Ожидаем закрытия сегодняшней торговой сессии в "красной" зоне, однако пробой 2700 пунктов вниз считаем маловероятным", - делится Лозовой.
"Существует вероятность введения к концу года двадцатого пакета санкций со стороны Европейского союза", - отмечает Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
Московская Биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Российский рынок акций снижается, отыгрывая решение ЦБ по ключевой ставке
Вчера, 15:50
 
РынокТоргиСШАВЕНЕСУЭЛАУКРАИНАЕлена КожуховаЕСРусгидроМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала