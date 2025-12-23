https://1prime.ru/20251223/almazy-865837597.html

"Алроса" ожидает добычу алмазов в 2025 году в 29,7 миллиона карат

2025-12-23T14:36+0300

2025-12-23T14:36+0300

2025-12-23T15:17+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. "Алроса" ожидает добычу алмазов в 2025 году в 29,7 миллиона карат, несмотря на затяжной спад на рынке, сообщила компания. Глава Якутии Айсен Николаев во вторник провел совещание о результатах финансово-хозяйственной деятельности "Алросы" в 2025 году и планах на предстоящий год. "Алроса" полностью выполнила план по алмазодобыче на 2025 год, оставаясь крупнейшей алмазодобывающей компанией и обеспечивая около трети мировой добычи. Несмотря на затяжной спад на алмазном рынке, ожидаемый объем алмазодобычи составляет 29,7 миллиона карат", - говорится в сообщении компании. Генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев отметил, что компания сохраняет лучшую в отрасли финансовую устойчивость и рентабельность. "В условиях кризиса и санкционного давления "Алроса" остается прибыльной, что сегодня является исключением для глобальной алмазодобычи", - приводит его слова пресс-служба.В 2025 году компания значительно расширила минерально-сырьевую базу на ключевых месторождениях, что позволит обеспечить стабильную работу компании на горизонте 25–30 лет. В частности, были уточнены ресурсы в черте Мирного и увеличены запасы на других участках.Согласно релизу, "Алроса" продолжает финансировать продление эксплуатации базовых месторождений и развитие подземной добычи. Так, инвестиции в рудник "Удачный" позволят вести добычу до 2055 года. Кроме того, в работе находятся проекты подземного рудника "Мир-Глубокий" и на месторождении трубки "Юбилейная".Отмечается, что компания успешно продолжает развивать добычу золота. В приоритете - проект "Дегдекан" в Магаданской области с ожидаемым выходом на проектную мощность в 3,3 тонны золота в год к 2030 году, а также дальнейшее расширение геологоразведки в Якутии и других регионах РФ. В этом году "Алроса" начала добычу россыпного золота как основного вида полезного ископаемого на Анабарском щите."В 2026 году "Алроса" сосредоточится на формировании долгосрочной устойчивости, усилении технологического лидерства и подготовке к новому циклу роста мирового алмазного рынка", - добавляется в сообщении.Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона карат, в 2023 году - 34,6 миллиона, следует из материалов компании. В марте "Алроса" сохранила план по добыче алмазов в 2025 году в 29 миллионов карат.

