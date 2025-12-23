Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Алроса" ожидает добычу алмазов в 2025 году в 29,7 миллиона карат - 23.12.2025
"Алроса" ожидает добычу алмазов в 2025 году в 29,7 миллиона карат
"Алроса" ожидает добычу алмазов в 2025 году в 29,7 миллиона карат - 23.12.2025, ПРАЙМ
"Алроса" ожидает добычу алмазов в 2025 году в 29,7 миллиона карат
"Алроса" ожидает добычу алмазов в 2025 году в 29,7 миллиона карат, несмотря на затяжной спад на рынке, сообщила компания. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T14:36+0300
2025-12-23T15:17+0300
россия
якутия
айсен николаев
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/82615/20/826152007_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_611717ec74feda812f171436bb75890c.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. "Алроса" ожидает добычу алмазов в 2025 году в 29,7 миллиона карат, несмотря на затяжной спад на рынке, сообщила компания. Глава Якутии Айсен Николаев во вторник провел совещание о результатах финансово-хозяйственной деятельности "Алросы" в 2025 году и планах на предстоящий год. "Алроса" полностью выполнила план по алмазодобыче на 2025 год, оставаясь крупнейшей алмазодобывающей компанией и обеспечивая около трети мировой добычи. Несмотря на затяжной спад на алмазном рынке, ожидаемый объем алмазодобычи составляет 29,7 миллиона карат", - говорится в сообщении компании. Генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев отметил, что компания сохраняет лучшую в отрасли финансовую устойчивость и рентабельность. "В условиях кризиса и санкционного давления "Алроса" остается прибыльной, что сегодня является исключением для глобальной алмазодобычи", - приводит его слова пресс-служба.В 2025 году компания значительно расширила минерально-сырьевую базу на ключевых месторождениях, что позволит обеспечить стабильную работу компании на горизонте 25–30 лет. В частности, были уточнены ресурсы в черте Мирного и увеличены запасы на других участках.Согласно релизу, "Алроса" продолжает финансировать продление эксплуатации базовых месторождений и развитие подземной добычи. Так, инвестиции в рудник "Удачный" позволят вести добычу до 2055 года. Кроме того, в работе находятся проекты подземного рудника "Мир-Глубокий" и на месторождении трубки "Юбилейная".Отмечается, что компания успешно продолжает развивать добычу золота. В приоритете - проект "Дегдекан" в Магаданской области с ожидаемым выходом на проектную мощность в 3,3 тонны золота в год к 2030 году, а также дальнейшее расширение геологоразведки в Якутии и других регионах РФ. В этом году "Алроса" начала добычу россыпного золота как основного вида полезного ископаемого на Анабарском щите."В 2026 году "Алроса" сосредоточится на формировании долгосрочной устойчивости, усилении технологического лидерства и подготовке к новому циклу роста мирового алмазного рынка", - добавляется в сообщении.Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона карат, в 2023 году - 34,6 миллиона, следует из материалов компании. В марте "Алроса" сохранила план по добыче алмазов в 2025 году в 29 миллионов карат.
якутия
россия, якутия, айсен николаев, алроса
РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Айсен Николаев, Алроса
14:36 23.12.2025 (обновлено: 15:17 23.12.2025)
 
"Алроса" ожидает добычу алмазов в 2025 году в 29,7 миллиона карат

"Алроса": добыча алмазов в 2025 году составит 29,7 миллиона карат

Работа предприятий горнорудной корпорации "Алроса"
Работа предприятий горнорудной корпорации "Алроса". Архивное фото
Работа предприятий горнорудной корпорации "Алроса". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Уткин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. "Алроса" ожидает добычу алмазов в 2025 году в 29,7 миллиона карат, несмотря на затяжной спад на рынке, сообщила компания.
Глава Якутии Айсен Николаев во вторник провел совещание о результатах финансово-хозяйственной деятельности "Алросы" в 2025 году и планах на предстоящий год.
"Алроса" полностью выполнила план по алмазодобыче на 2025 год, оставаясь крупнейшей алмазодобывающей компанией и обеспечивая около трети мировой добычи. Несмотря на затяжной спад на алмазном рынке, ожидаемый объем алмазодобычи составляет 29,7 миллиона карат", - говорится в сообщении компании.
Генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев отметил, что компания сохраняет лучшую в отрасли финансовую устойчивость и рентабельность. "В условиях кризиса и санкционного давления "Алроса" остается прибыльной, что сегодня является исключением для глобальной алмазодобычи", - приводит его слова пресс-служба.
В 2025 году компания значительно расширила минерально-сырьевую базу на ключевых месторождениях, что позволит обеспечить стабильную работу компании на горизонте 25–30 лет. В частности, были уточнены ресурсы в черте Мирного и увеличены запасы на других участках.
Согласно релизу, "Алроса" продолжает финансировать продление эксплуатации базовых месторождений и развитие подземной добычи. Так, инвестиции в рудник "Удачный" позволят вести добычу до 2055 года. Кроме того, в работе находятся проекты подземного рудника "Мир-Глубокий" и на месторождении трубки "Юбилейная".
Отмечается, что компания успешно продолжает развивать добычу золота. В приоритете - проект "Дегдекан" в Магаданской области с ожидаемым выходом на проектную мощность в 3,3 тонны золота в год к 2030 году, а также дальнейшее расширение геологоразведки в Якутии и других регионах РФ. В этом году "Алроса" начала добычу россыпного золота как основного вида полезного ископаемого на Анабарском щите.
"В 2026 году "Алроса" сосредоточится на формировании долгосрочной устойчивости, усилении технологического лидерства и подготовке к новому циклу роста мирового алмазного рынка", - добавляется в сообщении.
Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона карат, в 2023 году - 34,6 миллиона, следует из материалов компании. В марте "Алроса" сохранила план по добыче алмазов в 2025 году в 29 миллионов карат.
РОССИЯЯКУТИЯАйсен НиколаевАлроса
 
 
