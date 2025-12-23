https://1prime.ru/20251223/birzhi-865824690.html

Биржи АТР растут на фоне позитивных ожиданий по рынку

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник утром на фоне позитивных ожиданий по рынку региона в следующем году, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,34% - до 3 930,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,38%, до 2 502,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,22%, до 25 858 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,09%, до 8 794,6 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,41%, до 4 122,93 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,18% - до 50 313,5 пункта. Инвесторы продолжают оценивать состояние азиатского рынка в уходящем году и составлять прогнозы на следующий. "Выдающиеся показатели Азии - это не просто циклический скачок, они отражают тенденцию мирового роста и политического импульса, что дает региону хорошие шансы на 2026 год", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Чень (Hebe Chen). "И если США по-прежнему доминируют на рынке передовых технологий, Азия, в частности, Китай, Тайвань, Южная Корея и Япония, теперь закрепляет за собой важнейшие звенья цепочки создания стоимости в области искусственного интеллекта", - добавил аналитик.

