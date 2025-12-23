Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/birzhi-865852288.html
Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня
Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня - 23.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня
Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно выросли на фоне корпоративных новостей и статистики, свидетельствуют данные торгов. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T22:20+0300
2025-12-23T22:20+0300
рынок
индексы
торги
европа
германия
сша
ес
renault
tesla
renault duster
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно выросли на фоне корпоративных новостей и статистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,24% - до 9 889,22 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,21% - до 8 103,85 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,23% - до 24 340,06 пункта. Инвесторы оценивают корпоративные новости и статистические данные. Так, акции датской фармацевтической Novo Nordisk в Германии дорожают на 5,3% после сообщения о том, что в США одобрили препарат Wegovy для похудения. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в ноябре выросли на 2,1% в годовом выражении - до 887 491 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group в ноябре выросли на 3,5% к показателю за аналогичный прошлогодний период, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - на 0,3%, группы Renault - на 2,3%. Продажи электромобилей Tesla в ЕС в ноябре сократились на 34,2% - до 12 130 единиц. В январе-ноябре продажи Volkswagen выросли на 5%, Stellantis - снизились на 5,5%, Renault - выросли на 6,5%, Tesla - снизились на 38,8%.
https://1prime.ru/20251223/birzhi-865824690.html
европа
германия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_5b925a7b262ba3321f4c098b3bb0984b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, европа, германия, сша, ес, renault, tesla, renault duster
Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, США, ЕС, Renault, Tesla, Renault Duster
22:20 23.12.2025
 
Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня

Биржи Европы закрылись преимущественно в плюсе на корпоративных новостях и статистике

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно выросли на фоне корпоративных новостей и статистики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,24% - до 9 889,22 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,21% - до 8 103,85 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,23% - до 24 340,06 пункта.
Инвесторы оценивают корпоративные новости и статистические данные. Так, акции датской фармацевтической Novo Nordisk в Германии дорожают на 5,3% после сообщения о том, что в США одобрили препарат Wegovy для похудения.
Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в ноябре выросли на 2,1% в годовом выражении - до 887 491 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group в ноябре выросли на 3,5% к показателю за аналогичный прошлогодний период, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - на 0,3%, группы Renault - на 2,3%. Продажи электромобилей Tesla в ЕС в ноябре сократились на 34,2% - до 12 130 единиц.
В январе-ноябре продажи Volkswagen выросли на 5%, Stellantis - снизились на 5,5%, Renault - выросли на 6,5%, Tesla - снизились на 38,8%.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Биржи АТР растут на фоне позитивных ожиданий по рынку
08:18
 
РынокИндексыТоргиЕВРОПАГЕРМАНИЯСШАЕСRenaultTeslaRenault Duster
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала