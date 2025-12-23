Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня

https://1prime.ru/20251223/birzhi-865852288.html

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно выросли на фоне корпоративных новостей и статистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,24% - до 9 889,22 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,21% - до 8 103,85 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,23% - до 24 340,06 пункта. Инвесторы оценивают корпоративные новости и статистические данные. Так, акции датской фармацевтической Novo Nordisk в Германии дорожают на 5,3% после сообщения о том, что в США одобрили препарат Wegovy для похудения. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в ноябре выросли на 2,1% в годовом выражении - до 887 491 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group в ноябре выросли на 3,5% к показателю за аналогичный прошлогодний период, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - на 0,3%, группы Renault - на 2,3%. Продажи электромобилей Tesla в ЕС в ноябре сократились на 34,2% - до 12 130 единиц. В январе-ноябре продажи Volkswagen выросли на 5%, Stellantis - снизились на 5,5%, Renault - выросли на 6,5%, Tesla - снизились на 38,8%.

