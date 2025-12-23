https://1prime.ru/20251223/depozit-865800595.html

На какой депозит лучше положить 100 тысяч рублей в декабре

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. В конце года банки активно конкурируют за деньги клиентов для выполнения годовых планов по ликвидности, поэтому на короткие сроки часто предлагаются самые выгодные условия. Такие вклады нередко дают доходность выше, чем классические годовые, рассказала агентству "ПРАЙМ аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.Отдельного внимания заслуживают специальные новогодние предложения. В декабре банки активно запускают праздничные депозиты с повышенной фиксированной ставкой. Более того, финансовые маркетплейсы предлагают от себя бонус к ставке банка, чтобы увеличить доходность по вкладу клиента."Оптимальный выбор для 100 тысяч — классический вклад без пополнения и частичного снятия. Дополнительные опции почти всегда снижают ставку, а при небольшой сумме вклада их польза неочевидна. Гораздо важнее обратить внимание на капитализацию процентов. Если такая опция доступна, реальная доходность будет выше", — советует Замалеева.При выборе депозита важно ориентироваться на эффективную ставку по договору и отсутствие условий, которые фактически "съедают" доход. Если для получения повышенной ставки требуется подключение платных услуг, такие предложения стоит оценивать особенно внимательно."Даже при сумме 100 тысяч рублей принцип надежности остается важным. Убедитесь, что ваш вклад застрахован системой страхования вкладов (АСВ). Это гарантирует, что даже если с банком что-то случится, вы вернете свои деньги", — предупреждает аналитик.В итоге лучший депозит в декабре — это короткий вклад с повышенной новогодней ставкой в рамках промоакций, прозрачными условиями, капитализацией процентов и без лишних требований к клиенту, заключила Замалеева.

