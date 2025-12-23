https://1prime.ru/20251223/dnr-865820322.html

Более 15 тысяч жителей ДНР пострадали от ударов ВСУ с 2014 года

ДОНЕЦК, 23 дек – ПРАЙМ. Более 15 тысяч жителей ДНР получили ранения от ударов ВСУ за время киевской агрессии с 2014 года, около 10 тысяч человек погибли, рассказала РИА Новости уполномоченная по правам человека региона Дарья Морозова. "С начала вооруженного конфликта в 2014 году и до начала СВО в Донецкой Народной Республике ранения различной тяжести получили 7582 человека, в том числе 469 детей. После начала СВО ранения различной степени тяжести получили 8295 человек, в том числе 590 детей", - сказала Морозова. Он подчеркнула, что, начиная с 2014 года, в республике погибли 9830 человек, в том числе 250 детей. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

