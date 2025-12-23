Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.12.2025
Стоимость билетов на концерты Долиной выросла, показало исследование
Стоимость билетов на концерты Долиной выросла, показало исследование - 23.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость билетов на концерты Долиной выросла, показало исследование
Стоимость билетов за концерты певицы Ларисы Долиной за 2024-2025 годы увеличилась на 16%, при этом, количество выступлений сохранилось, говорится в исследовании | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T13:49+0300
2025-12-23T13:49+0300
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Стоимость билетов за концерты певицы Ларисы Долиной за 2024-2025 годы увеличилась на 16%, при этом, количество выступлений сохранилось, говорится в исследовании холдинга ON Медиа, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Часть артистов делают ставку на повышение среднего чека на билеты при сохранении уровня количества выступлений... Рост стоимости билетов при стабильном графике гастролей в 2024-2025 годах демонстрируют Баста (+40%), Сергей Лазарев (+29%), Анна Асти (+12%) и Лариса Долина (+16% к цене билета)", - говорится в сообщении. Уточняется, что у группы "Руки вверх" средняя цена билета выросла почти в 2 раза: если в 2023 году диапазон цен на билеты составлял от 1 рубля до 300 тысяч рублей, то в 2025 году - уже от 2500 до 550 тысяч рублей, при этом количество концертов осталось примерно на том же уровне. "Стендап закрепился как массовый жанр. Комедийный формат остается одним из самых устойчивых сегментов рынка офлайн-развлечений. По итогам 2025 года по всей России на стендап было продано на 14% больше билетов, чем годом ранее, а общий объём продаж в деньгах вырос на 15%, следует из статистики Ticketland и Ticketscloud", - говорится в сообщении. ON Медиа (ранее - МТС Медиа) - контентный холдинг, в который входят онлайн-кинотеатр КИОН, ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок. Исследование проведено холдингом ON Медиа, основываясь на данных билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud.
бизнес, общество , мтс
Бизнес, Общество , МТС
13:49 23.12.2025
 
Стоимость билетов на концерты Долиной выросла, показало исследование

ON Медиа: стоимость билетов за концерты Ларисы Долиной увеличилась на 16%

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Стоимость билетов за концерты певицы Ларисы Долиной за 2024-2025 годы увеличилась на 16%, при этом, количество выступлений сохранилось, говорится в исследовании холдинга ON Медиа, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Часть артистов делают ставку на повышение среднего чека на билеты при сохранении уровня количества выступлений... Рост стоимости билетов при стабильном графике гастролей в 2024-2025 годах демонстрируют Баста (+40%), Сергей Лазарев (+29%), Анна Асти (+12%) и Лариса Долина (+16% к цене билета)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что у группы "Руки вверх" средняя цена билета выросла почти в 2 раза: если в 2023 году диапазон цен на билеты составлял от 1 рубля до 300 тысяч рублей, то в 2025 году - уже от 2500 до 550 тысяч рублей, при этом количество концертов осталось примерно на том же уровне.
"Стендап закрепился как массовый жанр. Комедийный формат остается одним из самых устойчивых сегментов рынка офлайн-развлечений. По итогам 2025 года по всей России на стендап было продано на 14% больше билетов, чем годом ранее, а общий объём продаж в деньгах вырос на 15%, следует из статистики Ticketland и Ticketscloud", - говорится в сообщении.
ON Медиа (ранее - МТС Медиа) - контентный холдинг, в который входят онлайн-кинотеатр КИОН, ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок.
Исследование проведено холдингом ON Медиа, основываясь на данных билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud.
