Доллар замедлил снижение к мировым валютам после выхода данных по США
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара замедлила снижение по отношению к мировым валютам во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.15 курс евро к доллару рос до 1,1778 доллара с 1,1757 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 156,27 иены с уровня прошлого закрытия в 157,08 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,23% - до 98,04 пункта. До публикации данных американская валюта дешевела большими темпами.
Инвесторы оценивают данные по США. Так, ВВП страны, согласно предварительной оценке, в третьем квартале вырос на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики прогнозировали увеличение показателя только на 3,3% в пересчете на год.
Также Федрезерв США сообщил, что объем промышленного производства страны в ноябре вырос в месячном выражении чуть сильнее прогноза - на 0,2%.
Кроме того, согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в декабре сократился до 89,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 92,9 пункта. Аналитики ждали значение на уровне в 91 пункт.