Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено

2025-12-23T00:33+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Движение поездов на участке Талдом-Савелово в штатном режиме восстановлено, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД). "Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено. Поезда курсируют в штатном режиме. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении. Ранее в МЖД сообщали, что на однопутном участке Талдом-Савелово пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления следуют по укороченному маршруту до станции Талдом из-за необходимости продолжения ремонтных работ.

