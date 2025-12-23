Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено - 23.12.2025, ПРАЙМ
Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено
Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено - 23.12.2025, ПРАЙМ
Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено
Движение поездов на участке Талдом-Савелово в штатном режиме восстановлено, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД). | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Движение поездов на участке Талдом-Савелово в штатном режиме восстановлено, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД). "Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено. Поезда курсируют в штатном режиме. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении. Ранее в МЖД сообщали, что на однопутном участке Талдом-Савелово пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления следуют по укороченному маршруту до станции Талдом из-за необходимости продолжения ремонтных работ.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
00:33 23.12.2025
 
Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено

Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Движение поездов на участке Талдом-Савелово в штатном режиме восстановлено, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД).
"Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено. Поезда курсируют в штатном режиме. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
Ранее в МЖД сообщали, что на однопутном участке Талдом-Савелово пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления следуют по укороченному маршруту до станции Талдом из-за необходимости продолжения ремонтных работ.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
