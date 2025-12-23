https://1prime.ru/20251223/dvizhenie-865819420.html
Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено
Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено - 23.12.2025, ПРАЙМ
Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено
Движение поездов на участке Талдом-Савелово в штатном режиме восстановлено, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД). | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T00:33+0300
2025-12-23T00:33+0300
2025-12-23T00:33+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865819420.jpg?1766439213
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Движение поездов на участке Талдом-Савелово в штатном режиме восстановлено, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД).
"Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено. Поезда курсируют в штатном режиме. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
Ранее в МЖД сообщали, что на однопутном участке Талдом-Савелово пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления следуют по укороченному маршруту до станции Талдом из-за необходимости продолжения ремонтных работ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено
Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Движение поездов на участке Талдом-Савелово в штатном режиме восстановлено, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД).
"Движение поездов на участке Талдом-Савелово восстановлено. Поезда курсируют в штатном режиме. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
Ранее в МЖД сообщали, что на однопутном участке Талдом-Савелово пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления следуют по укороченному маршруту до станции Талдом из-за необходимости продолжения ремонтных работ.