https://1prime.ru/20251223/ekspert-865822823.html

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян на Новый год

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян на Новый год - 23.12.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян на Новый год

Мошенники обманывают россиян от лица представителей РЖД и авиакомпаний, предлагая фиктивные субсидированные билеты на транспорт на Новый год, в итоге происходит | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T05:47+0300

2025-12-23T05:47+0300

2025-12-23T05:47+0300

бизнес

москва

санкт-петербург

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865822823.jpg?1766458040

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мошенники обманывают россиян от лица представителей РЖД и авиакомпаний, предлагая фиктивные субсидированные билеты на транспорт на Новый год, в итоге происходит кража личных данных и денег, рассказал РИА Новости директор по продукту "Защитник" Андрей Бийчук. "Злоумышленники, представляясь агентами авиакомпаний или РЖД, предлагают жителям крупных городов "горящие" субсидированные билеты на поезд или самолет в регионы России на предстоящие праздники", - сообщил он. Так, сначала мошенники проводят массовые звонки по широкой базе контактов, целенаправленно выбирая жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов-миллионников, многие из которых являются уроженцами других регионов. В разговоре они представляются сотрудниками авиакомпаний, РЖД или представителями "партнерских программ" перевозчиков и сообщают о возможности приобрести льготные билеты на новогодние даты по "особой субсидированной цене" для тех, кто едет навестить родных. Далее, продолжает эксперт, для оформления "льготы" у человека под предлогом подтверждения маршрута и паспортных данных выманивают конфиденциальную информацию или сразу просят совершить предоплату на "резервирование места". При такой схеме мошенники учитывают социальные миграционные паттерны и эмоциональные триггеры - желания провести праздники с семьей. "Апеллируя к доверию к "партнерским программам", преступники создают правдоподобную легенду для кражи денег и данных", - заверил Бийчук. Чтобы защититься от подобных атак, в компании рекомендуют помнить, что никакие коммерческие, государственные или социальные программы субсидирования билетов не оформляются в ходе телефонного звонка. Покупка билетов должна осуществляться только через официальные каналы: сайты перевозчиков, лицензированные агрегаторы и кассы. Любой запрос на предоплату через перевод физлицу или по внешней ссылке - это точный признак мошенничества.

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, санкт-петербург, ржд