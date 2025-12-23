https://1prime.ru/20251223/energoblok-865843976.html

Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока №1

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №1, передает корреспондент РИА Новости с церемонии в надзорном ведомстве. Лицензию генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву, его первому заместителю по атомной энергетике Андрею Петрову, гендиректору концерна "Росэнергоатом" Александру Шутикову и гендиректор АО "Эксплуатирующая организация "ЗАЭС" Рамилю Галиеву вручил руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий. Получение лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС - это ключевой этап для обеспечения долгосрочной и безопасной работы блока.Лицензия выдана сроком на 10 лет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

