Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока №1 - 23.12.2025
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока №1
Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №1, передает корреспондент РИА Новости с церемонии в надзорном ведомстве.
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №1, передает корреспондент РИА Новости с церемонии в надзорном ведомстве. Лицензию генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву, его первому заместителю по атомной энергетике Андрею Петрову, гендиректору концерна "Росэнергоатом" Александру Шутикову и гендиректор АО "Эксплуатирующая организация "ЗАЭС" Рамилю Галиеву вручил руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий. Получение лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС - это ключевой этап для обеспечения долгосрочной и безопасной работы блока.Лицензия выдана сроком на 10 лет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
россия, алексей лихачев, ростехнадзор, запорожская аэс, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Ростехнадзор, Запорожская АЭС, Росатом
16:36 23.12.2025 (обновлено: 16:37 23.12.2025)
 
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока №1

Запорожская АЭС в Энергодаре
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №1, передает корреспондент РИА Новости с церемонии в надзорном ведомстве.
Лицензию генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву, его первому заместителю по атомной энергетике Андрею Петрову, гендиректору концерна "Росэнергоатом" Александру Шутикову и гендиректор АО "Эксплуатирующая организация "ЗАЭС" Рамилю Галиеву вручил руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий.
Получение лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС - это ключевой этап для обеспечения долгосрочной и безопасной работы блока.
Лицензия выдана сроком на 10 лет.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
