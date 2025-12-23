https://1prime.ru/20251223/es-865827276.html
В Венесуэле заявили, что изъятие российских активов размывает позиции ЕС
В Венесуэле заявили, что изъятие российских активов размывает позиции ЕС - 23.12.2025, ПРАЙМ
В Венесуэле заявили, что изъятие российских активов размывает позиции ЕС
Намерение Евросоюза завладеть замороженными российскими активами размывает позиции блока на международной арене, заявил в РИА Новости венесуэльский депутат... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T09:38+0300
2025-12-23T09:38+0300
2025-12-23T09:38+0300
мировая экономика
россия
рф
сша
европа
владимир путин
ес
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
КАРАКАС, 23 дек - ПРАЙМ. Намерение Евросоюза завладеть замороженными российскими активами размывает позиции блока на международной арене, заявил в РИА Новости венесуэльский депутат Хильберто Хименес, председатель партии "Народное избирательное движение". "Европа, которая уже утратила чёткие очертания на мировой арене, встав на колени перед интересами США, - и это важно подчеркнуть, как бы это ни было больно и печально для Европы, - сегодня практически окончательно размывается, подыгрывая США, но при этом продолжает применять те же самые меры, что действуют в Соединённых Штатах", - сказал парламентарий, имея в виду санкционную политику и блокирование активов. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ . "Объём активов и средств, которые Российская Федерация держала в европейских банках, был, по сути, украден - другого слова здесь не подобрать, потому что отсутствует какая-либо юридическая база, способная придать законность тому, что они делают, тому, как действуют Европа и США", - заявил в связи с этим Хименес. По мнению собеседника агентства, действия европейцев "невозможно оправдать с точки зрения международного права: они совершаются незаконно и в одностороннем порядке". "Если мы обратимся к Организации Объединённых Наций, то единственным органом, который может вводить подобные санкции, является Совет Безопасности, в котором, к примеру, представлена Российская Федерация, Китай и другие страны. Именно там можно легально принимать решения о блокадах и подобных мерах. Однако они действуют за спиной ООН, принимая решения в одностороннем порядке, что и придаёт этим действиям незаконный характер", - добавил парламентарий. Согласно базе данных Castellum.AI, Россия является страной, в отношении которой введено наибольшее количество санкций, опережая Иран, Сирию, КНДР, Белоруссию и Венесуэлу. С февраля 2022 года против РФ было введено 23 960 новых ограничительных мер в дополнение к 2 695 уже действовавшим ранее. "Российская Федерация в последнее время укрепилась. Я бы даже осмелился сказать, что в условиях санкций она укрепилась ещё больше, поскольку все европейские компании, покинувшие Россию, все американские компании, продававшие свою продукцию на российском рынке и ушедшие оттуда, были заменены российскими товарами", - указал Хименес.
https://1prime.ru/20251222/aktivy-865797286.html
https://1prime.ru/20251219/smi-865701037.html
https://1prime.ru/20251221/plan-865783558.html
рф
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, рф, сша, европа, владимир путин, ес, оон
Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, США, ЕВРОПА, Владимир Путин, ЕС, ООН
КАРАКАС, 23 дек - ПРАЙМ. Намерение Евросоюза завладеть замороженными российскими активами размывает позиции блока на международной арене, заявил в РИА Новости венесуэльский депутат Хильберто Хименес, председатель партии "Народное избирательное движение".
"Европа, которая уже утратила чёткие очертания на мировой арене, встав на колени перед интересами США
, - и это важно подчеркнуть, как бы это ни было больно и печально для Европы
, - сегодня практически окончательно размывается, подыгрывая США, но при этом продолжает применять те же самые меры, что действуют в Соединённых Штатах", - сказал парламентарий, имея в виду санкционную политику и блокирование активов.
Euroclear отреагировал на решение ЕС по российским активам
Ранее президент РФ Владимир Путин
в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС
на использование российских суверенных активов для Киева
. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина
условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой
материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель
давно занимается воровством активов РФ .
"Объём активов и средств, которые Российская Федерация держала в европейских банках, был, по сути, украден - другого слова здесь не подобрать, потому что отсутствует какая-либо юридическая база, способная придать законность тому, что они делают, тому, как действуют Европа и США", - заявил в связи с этим Хименес.
По мнению собеседника агентства, действия европейцев "невозможно оправдать с точки зрения международного права: они совершаются незаконно и в одностороннем порядке".
План ЕС по замороженным российским активам потерпел крах, пишут СМИ
"Если мы обратимся к Организации Объединённых Наций, то единственным органом, который может вводить подобные санкции, является Совет Безопасности, в котором, к примеру, представлена Российская Федерация, Китай
и другие страны. Именно там можно легально принимать решения о блокадах и подобных мерах. Однако они действуют за спиной ООН
, принимая решения в одностороннем порядке, что и придаёт этим действиям незаконный характер", - добавил парламентарий.
Согласно базе данных Castellum.AI, Россия является страной, в отношении которой введено наибольшее количество санкций, опережая Иран
, Сирию
, КНДР
, Белоруссию
и Венесуэлу
. С февраля 2022 года против РФ было введено 23 960 новых ограничительных мер в дополнение к 2 695 уже действовавшим ранее.
"Российская Федерация в последнее время укрепилась. Я бы даже осмелился сказать, что в условиях санкций она укрепилась ещё больше, поскольку все европейские компании, покинувшие Россию, все американские компании, продававшие свою продукцию на российском рынке и ушедшие оттуда, были заменены российскими товарами", - указал Хименес.
"Передать без вопросов". В Британии сделали заявление о российских активах